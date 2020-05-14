Бастрыкин поставил на контроль дело о гибели двух братьев на Чукотке

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовного дела о смерти двух мальчиков на Чукотке, сообщается на сайте СК России.
Семилетний и шестилетний мальчики ушли из дома во вторник. Сообщалось, что на их поиски вышла полиция и волонтеры. Детей нашли мертвыми. Представитель регионального СУСК сообщал РИА Новости, что признаков насильственной смерти не обнаружено. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
"Глава СК поручил руководству регионального следственного управления тщательно установить все обстоятельства произошедшего и причастных к гибели детей, а также выяснить причины и условия, приведшие к трагедии. Ход и результаты расследования поставлены Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства", — говорится в сообщении.
21 ноября 2019, 16:19АкцентыГлавное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.