В Армении еще один человек умер от коронавируса

ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 142 и достигло 3860, еще один человек скончался, сообщается в четверг на сайте Минздрава.
В среду власти республики сообщали о 3718 подтвержденных случаях коронавируса и 48 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.
"В Армении подтверждены 3860 случаев коронавируса. Излечились 1572 пациента. Скончались 49 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 2218 пациентов, проведено 36016 тестов, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.