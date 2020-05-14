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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T10:08
https://ria.ru/20200514/1571416356.html
В Армении еще один человек умер от коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510974_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_fc86004c24f2229a185112910a200ea6.jpg
РИА Новости

В Армении еще один человек умер от коронавируса

10:08 14.05.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 142 и достигло 3860, еще один человек скончался, сообщается в четверг на сайте Минздрава.
В среду власти республики сообщали о 3718 подтвержденных случаях коронавируса и 48 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.
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"В Армении подтверждены 3860 случаев коронавируса. Излечились 1572 пациента. Скончались 49 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 2218 пациентов, проведено 36016 тестов, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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