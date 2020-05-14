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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T10:07
https://ria.ru/20200514/1571416301.html
В Челябинской области умер пациент с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836904_0:0:2979:1677_1036x0_80_0_0_7315746438569074b3186cf6794948ad.jpg
РИА Новости

В Челябинской области умер пациент с коронавирусом

10:07 14.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая – РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, всего в регионе более 1,4 тысячи случаев COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
"На утро 14 мая в регионе подтверждены 1438 случаев заболевания COVID-19 (плюс 105 новых подтверждений ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки умер 1 человек: пациент 61 год, ковидная пневмония", - говорится в сообщении.
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Впервые за сутки выписаны сразу 78 человек, всего выздоровели и выписаны из больниц 438 человек, уточняется в сообщении.
Кроме того, 9 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ, добавляется в сообщении.
Граждане с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение, без клинических проявлений и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей, поясняется в сообщении.
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Контакты всех пациентов отрабатывают специалисты Роспотребнадзора, а также фиксируют по обращениям на "горячую линию", сообщает минздрав.
Как сообщалось, за время пандемии в регионе умерли 14 человек. В области до 31 мая действует режим обязательной самоизоляции, с 12 мая – обязательный масочный режим.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Челябинская областьОбщество
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