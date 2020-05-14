В Челябинской области умер пациент с коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая – РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области , всего в регионе более 1,4 тысячи случаев COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.

"На утро 14 мая в регионе подтверждены 1438 случаев заболевания COVID-19 (плюс 105 новых подтверждений ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки умер 1 человек: пациент 61 год, ковидная пневмония", - говорится в сообщении.

Впервые за сутки выписаны сразу 78 человек, всего выздоровели и выписаны из больниц 438 человек, уточняется в сообщении.

Кроме того, 9 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ, добавляется в сообщении.

Граждане с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение, без клинических проявлений и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей, поясняется в сообщении.

Контакты всех пациентов отрабатывают специалисты Роспотребнадзора , а также фиксируют по обращениям на "горячую линию", сообщает минздрав.

Как сообщалось, за время пандемии в регионе умерли 14 человек. В области до 31 мая действует режим обязательной самоизоляции, с 12 мая – обязательный масочный режим.