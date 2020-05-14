В Приангарье выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом

ИРКУТСК, 14 мая – РИА Новости. Количество инфицированных коронавирусом возросло в Иркутской области за сутки на 95 человек, больше половины из них вахтовики, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Глава региона заявил сегодня, 14 мая, на заседании оперативного штаба, что в Иркутской области прирост заболевших за сутки составил 95 случаев, большинство из них вахтовики", - говорится в сообщении.
Сложная ситуация складывается в Усть-Куте - там за сутки добавилось 56 инфицированных, еще несколько случаев заболевания COVID-19 выявлены в Бодайбо. В этих территориях на севере региона вахтовым методом работают нефтяники и золотодобытчики. Принято решение с 14 мая прекратить все перемещения вахтовиков до особого распоряжения. На территории месторождений, где выявлены заболевшие, вводится карантин.
Сейчас в Усть-Куте работает оперативная группа во главе с первым заместителем министра здравоохранения Иркутской области Николаем Корниловым. Специалисты проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, организацию работы обсерваторов.
Отмечается, что организация лечения и тестирования, обеспечение лекарственными средствами, разворачивание полевого и стационарного госпиталей – это вопросы тесного взаимодействия регионального минздрава, оперативных штабов на местах и руководства компаний.
На 14 мая в Иркутской области зарегистрировано 475 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них шесть человек умерли, 106 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.