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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T10:05
https://ria.ru/20200514/1571416250.html
В Приангарье выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571345178_0:0:3118:1753_1036x0_80_0_0_26810e6ed92da574e0feed3541d96861.jpg
РИА Новости

В Приангарье выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом

10:05 14.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медицинские работники. Архивное фото
ИРКУТСК, 14 мая – РИА Новости. Количество инфицированных коронавирусом возросло в Иркутской области за сутки на 95 человек, больше половины из них вахтовики, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Глава региона заявил сегодня, 14 мая, на заседании оперативного штаба, что в Иркутской области прирост заболевших за сутки составил 95 случаев, большинство из них вахтовики", - говорится в сообщении.
Сложная ситуация складывается в Усть-Куте - там за сутки добавилось 56 инфицированных, еще несколько случаев заболевания COVID-19 выявлены в Бодайбо. В этих территориях на севере региона вахтовым методом работают нефтяники и золотодобытчики. Принято решение с 14 мая прекратить все перемещения вахтовиков до особого распоряжения. На территории месторождений, где выявлены заболевшие, вводится карантин.
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Сейчас в Усть-Куте работает оперативная группа во главе с первым заместителем министра здравоохранения Иркутской области Николаем Корниловым. Специалисты проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, организацию работы обсерваторов.
Отмечается, что организация лечения и тестирования, обеспечение лекарственными средствами, разворачивание полевого и стационарного госпиталей – это вопросы тесного взаимодействия регионального минздрава, оперативных штабов на местах и руководства компаний.
На 14 мая в Иркутской области зарегистрировано 475 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них шесть человек умерли, 106 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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