ФНС запускает новые онлайн-услуги для уплаты налогов, пишут СМИ

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Федеральная налоговая служба подготовила три цифровых продукта, которые должны упростить уплату налогов, пишет газета "Коммерсант".
Среди них — развитие удостоверяющего центра ФНС, который обеспечивает сертификатами квалифицированной электронной подписи юридических лиц. В налоговой рассчитывают, что уже в 2022 году центр будет обрабатывать 100 процентов запросов, помогая бизнесу сэкономить на этом около 144 миллиардов рублей.
Другой проект — услуга упрощенной процедуры вычета НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика. По подсчетам ФНС, в 2021 году такой услугой смогут воспользоваться около 900 тысяч человек. Из-за некоторых проблем (отсутствие финансирования, нехватка сотрудников и неготовность банков к информационному сотрудничеству в электронном виде) до 2022 года предполагается лишь отработать практику без расширения самой системы вычетов.
Третий проект — упрощенная процедура регистрации индивидуальных предпринимателей. ФНС прогнозирует, что уже в декабре около десяти тысяч ИП смогут зарегистрироваться через мобильное приложение интерактивного сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физлиц", в 2021 году их число вырастет до 150 тысяч. Для этого надо будет внести изменения в закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.