ФНС запускает новые онлайн-услуги для уплаты налогов, пишут СМИ

Среди них — развитие удостоверяющего центра ФНС, который обеспечивает сертификатами квалифицированной электронной подписи юридических лиц. В налоговой рассчитывают, что уже в 2022 году центр будет обрабатывать 100 процентов запросов, помогая бизнесу сэкономить на этом около 144 миллиардов рублей.

Третий проект — упрощенная процедура регистрации индивидуальных предпринимателей. ФНС прогнозирует, что уже в декабре около десяти тысяч ИП смогут зарегистрироваться через мобильное приложение интерактивного сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физлиц", в 2021 году их число вырастет до 150 тысяч. Для этого надо будет внести изменения в закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.