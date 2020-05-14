В Филатовской больнице лечатся более 800 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Более 800 пациентов, в том числе 114 - беременные и родившие женщины, лечатся в Филатовской больнице в Москве от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 14.05.20. Всего на лечении: 1351. Из них с диагнозами:. Внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1284. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 803. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 114. В ОРИТ: 162. На ИВЛ: 54", - написал Вечорко в Facebook.
Он добавил, что за сутки выписаны 165 пациентов, поступили - 175.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф