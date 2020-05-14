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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T10:03
https://ria.ru/20200514/1571416120.html
В Филатовской больнице лечатся более 800 пациентов с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569433467_0:357:3007:2048_1036x0_80_0_0_57a780fb9f2a94eb1ab456a33eb35815.jpg
РИА Новости

В Филатовской больнице лечатся более 800 пациентов с COVID-19

10:03 14.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМедицинский работник в реанимационном отделении больницы № 15 им. Филатова
Медицинский работник в реанимационном отделении больницы № 15 им. Филатова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Медицинский работник в реанимационном отделении больницы № 15 им. Филатова. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Более 800 пациентов, в том числе 114 - беременные и родившие женщины, лечатся в Филатовской больнице в Москве от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.

"Сводка на утро 14.05.20. Всего на лечении: 1351. Из них с диагнозами:. Внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1284. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 803. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 114. В ОРИТ: 162. На ИВЛ: 54", - написал Вечорко в Facebook.

Он добавил, что за сутки выписаны 165 пациентов, поступили - 175.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоГКБ № 15 имени О.М. ФилатоваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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