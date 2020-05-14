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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T10:02
https://ria.ru/20200514/1571416079.html
Ханой передал Москве 200 тысяч масок для борьбы с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569821514_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7ee02e865a28f301f21c63e30ece8c83.jpg
РИА Новости

Ханой передал Москве 200 тысяч масок для борьбы с коронавирусом

10:02 14.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинские маски. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Столица Вьетнама передала Москве 200 тысяч медицинских масок для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщило посольство РФ в Ханое.
"В Народном комитете Ханоя состоялась церемония передачи медицинских изделий в качестве гуманитарного дара мэрии Москвы для борьбы с коронавирусной инфекцией. (Председатель Народного комитета Ханоя) передал в адрес администрации российской столицы и дипмиссии СРВ (Социалистической Республики Вьетнам - ред.) в Москве 200 тысяч медицинских и антибактериальных масок. Он особо подчеркнул, что "ни одна страна не сможет справиться с пандемией COVID-19 в одиночку", а Вьетнам всегда готов протянуть "руку помощи" России и стремится внести свою лепту в дело борьбы с болезнью", - говорится в сообщении российского посольства в Facebook.
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В мероприятии с российской стороны приняли участие посол России во Вьетнаме Константин Внуков, с вьетнамской – член ЦК КПВ, председатель Народного комитета Ханоя Нгуен Дык Тюнг, заместитель министра иностранных дел То Ань Зунг, председатель Союза обществ дружбы Нгуен Фыонг Нга.
Как отметили в российской дипмиссии, посол Внуков в свою очередь выразил искреннюю благодарность вьетнамской стороне и подчеркнул, что такой шаг является подлинным проявлением традиционно дружественных, особо доверительных отношений между нашими странами.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Константин Внуков (посол Российской Федерации во Вьетнаме)МоскваВьетнамХанойВ мире
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