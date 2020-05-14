Ханой передал Москве 200 тысяч масок для борьбы с коронавирусом

"В Народном комитете Ханоя состоялась церемония передачи медицинских изделий в качестве гуманитарного дара мэрии Москвы для борьбы с коронавирусной инфекцией. (Председатель Народного комитета Ханоя) передал в адрес администрации российской столицы и дипмиссии СРВ (Социалистической Республики Вьетнам - ред.) в Москве 200 тысяч медицинских и антибактериальных масок. Он особо подчеркнул, что "ни одна страна не сможет справиться с пандемией COVID-19 в одиночку", а Вьетнам всегда готов протянуть "руку помощи" России и стремится внести свою лепту в дело борьбы с болезнью", - говорится в сообщении российского посольства в Facebook.