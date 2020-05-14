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2020-05-14T12:01
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В Госдуму внесли проект об указании обязательств по кредиту в рекламе
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РИА Новости

В Госдуму внесли проект об указании обязательств по кредиту в рекламе

09:59 14.05.2020 (обновлено: 12:01 14.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому в рекламе кредитов станет обязательным предупреждение о том, что гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, следует из базы данных ГД.
"Реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, пользованием им и погашением кредита или займа в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом", - говорится в проекте закона.
Согласно документу, в данной рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее чем три секунды; в рекламе, распространяемой в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании, - не менее чем пять секунд, и такому предупреждению должно быть отведено не менее чем 7% площади кадра. В рекламе, распространяемой другими способами должно быть отведено такому предупреждению не менее чем 10% рекламной площади.
"Принятие законопроекта будет способствовать более взвешенному принятию решения о заключении договора кредита (займа), повышению достоверности рекламы финансовых продуктов и финансовой грамотности населения", - говорится в пояснительной записке.
Как пояснила Яровая, предлагаемые меры направлены, в первую очередь, на защиту прав потребителей.
"К сожалению, мы видим на рынке давление на потребителя, когда реклама, воздействуя на эмоцию, формирует ошибочное представление о бесплатности кредита, вуалируя возможные для заемщика негативные последствия. А гражданин должен иметь доступную и понятную правовую информацию о риске утраты своего имущества при неисполнении кредитных обязательств по договору, чтобы принять взвешенное решение и избежать негативных последствий", - цитирует Яровую ее пресс-служба.
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ЗаконодательствоИрина ЯроваяОбществоГосдума РФЭкономика
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