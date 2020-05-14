В Госдуму внесли проект об указании обязательств по кредиту в рекламе

"Реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, пользованием им и погашением кредита или займа в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом", - говорится в проекте закона.

Согласно документу, в данной рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее чем три секунды; в рекламе, распространяемой в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании, - не менее чем пять секунд, и такому предупреждению должно быть отведено не менее чем 7% площади кадра. В рекламе, распространяемой другими способами должно быть отведено такому предупреждению не менее чем 10% рекламной площади.