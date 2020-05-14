В Находке разворачивают отделение для больных COVID-19

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая - РИА Новости. Отделение для больных Отделение для больных коронавирусом разворачивают на базе противотуберкулезного диспансера в Находке , сообщает правительство региона.

"На базе противотуберкулезного диспансера в Находке откроют отдельный корпус для больных коронавирусом... В данный момент... завершается ремонт. 22 мая здесь будет развернуто 60 коек для лечения пациентов с диагнозом "коронавирус" со средней и тяжелой формами заболевания", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что здесь предусмотрен этаж под кислородные концентраторы, отдельный вход с "чистыми" и "грязными" зонами.

"К сожалению, в Находке увеличивается количество заболевших коронавирусом. Перевозить их в Уссурийск или другую больницу за 200 километров тяжело. Поэтому здесь будет открыто временное отделение, где людям предоставят необходимое лечение", – цитируются в сообщении слова губернатора края Олега Кожемяко.

Въезд в один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом. Ранее коронавирус выявили у 22 сотрудников скорой помощи в Находке.

Число выявленных случаев коронавируса в Приморье возросло до 1057. Власти отмечают, что растет число детей, заражённых COVID-19. В детском инфекционном госпитале находится 31 ребенок, из них 27 уже проходят лечение от COVID-19, еще четыре – ждут повторных анализов на наличие этой инфекции.

Всего с начала эпидемии COVID-19 выздоровели 307 человек, 12 пациентов умерли.