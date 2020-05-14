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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T09:56
https://ria.ru/20200514/1571415893.html
В Находке разворачивают отделение для больных COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/16143/29/161432990_0:159:3540:2150_1036x0_80_0_0_371a63302f46f97369fd1e694a4286cf.jpg
РИА Новости

В Находке разворачивают отделение для больных COVID-19

09:56 14.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВиды Находки
Виды Находки
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Виды Находки. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 мая - РИА Новости. Отделение для больных коронавирусом разворачивают на базе противотуберкулезного диспансера в Находке, сообщает правительство региона.
"На базе противотуберкулезного диспансера в Находке откроют отдельный корпус для больных коронавирусом... В данный момент... завершается ремонт. 22 мая здесь будет развернуто 60 коек для лечения пациентов с диагнозом "коронавирус" со средней и тяжелой формами заболевания", - говорится в сообщении.
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"К сожалению, в Находке увеличивается количество заболевших коронавирусом. Перевозить их в Уссурийск или другую больницу за 200 километров тяжело. Поэтому здесь будет открыто временное отделение, где людям предоставят необходимое лечение", – цитируются в сообщении слова губернатора края Олега Кожемяко.
Въезд в один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом. Ранее коронавирус выявили у 22 сотрудников скорой помощи в Находке.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НаходкаПриморский крайОбщество
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