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ЯсноПонятно
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2020-05-14T12:00
https://ria.ru/20200514/1571415743.html
"ЯсноПонятно". Летит или тянется: что "изменяет" скорость времени
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571415648_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_358149994241f978f1210c7c5ae1dc3c.jpg
РИА Новости

"ЯсноПонятно". Летит или тянется: что "изменяет" скорость времени

12:00 14.05.2020
48
ЯсноПонятно
«ЯсноПонятно». Летит или тянется: что «изменяет» скорость времени
12:00
Месяц домашней изоляции растянулся будто бы на вечность, но когда оглядываешься, ощущение, что он просто пролетел. Или слился в один бесконечный рутинный день сурка. Как выходит, что неделя отпуска кажется долгой, как целая жизнь, а рабочие дни мелькают один за другим? Почему время иногда бежит, иногда тянется, а иногда и то, и другое одновременно?
Смотришь на часы — 13:00, смотришь через час — 20:03. Почему за просмотром сериалов или видеоигрой время пролетает незаметно, а на скучной лекции — тянется? Как настроение, самочувствие или новая информация влияют на наше ощущение времени? Почему в детстве кажется, что оно идет медленнее, чем в пожилом возрасте, а разные люди по-разному представляют себе год и неделю?
Можно ли замедлить/ускорить субъективное время, обсуждают Лина, Ваня и Ксюша. Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анна Юсупова рассказывает, что влияет на субъективное восприятие времени, и как бороться со снижением работоспособности, которое возникает из-за однообразия работы или условий, в которых мы находимся.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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ЯсноПонятноПодкаст
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