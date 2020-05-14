«ЯсноПонятно». Летит или тянется: что «изменяет» скорость времени

Смотришь на часы — 13:00, смотришь через час — 20:03. Почему за просмотром сериалов или видеоигрой время пролетает незаметно, а на скучной лекции — тянется? Как настроение, самочувствие или новая информация влияют на наше ощущение времени? Почему в детстве кажется, что оно идет медленнее, чем в пожилом возрасте, а разные люди по-разному представляют себе год и неделю?
Можно ли замедлить/ускорить субъективное время, обсуждают Лина, Ваня и Ксюша. Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анна Юсупова рассказывает, что влияет на субъективное восприятие времени, и как бороться со снижением работоспособности, которое возникает из-за однообразия работы или условий, в которых мы находимся.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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