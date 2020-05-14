"ЯсноПонятно". Летит или тянется: что "изменяет" скорость времени

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ЯсноПонятно «ЯсноПонятно». Летит или тянется: что «изменяет» скорость времени

Месяц домашней изоляции растянулся будто бы на вечность, но когда оглядываешься, ощущение, что он просто пролетел. Или слился в один бесконечный рутинный день сурка. Как выходит, что неделя отпуска кажется долгой, как целая жизнь, а рабочие дни мелькают один за другим? Почему время иногда бежит, иногда тянется, а иногда и то, и другое одновременно?