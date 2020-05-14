В Подмосковье заявление на выплату на детей надо подать до 30 сентября

"Выплата положена всем детям с 3 до 16 лет, имеющим гражданство РФ, при условии достижения 16 лет до 1 июля 2020 года. Заявление на выплату можно подавать уже сегодня, крайний срок приёма документов - 30 сентября", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подать заявление родители могут через Единый портал Госуслуг. Для заполнения формы потребуются сведения из свидетельства о рождении ребенка. Если детей несколько, всех можно вписать в одно заявление. В нем же указываются реквизиты банковского счета, куда поступят деньги. Также заявку можно подать лично в территориальном органе Пенсионного фонда РФ.