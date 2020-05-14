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2020-05-14T09:50
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В Подмосковье заявление на выплату на детей надо подать до 30 сентября
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РИА Новости

В Подмосковье заявление на выплату на детей надо подать до 30 сентября

09:49 14.05.2020 (обновлено: 09:50 14.05.2020)
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© Fotolia / ilfotokunstСемья
Семья
© Fotolia / ilfotokunst
Семья. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Родителям в Московской области  необходимо до 30 сентября подать заявление на получение разовой выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет, имеющим гражданство РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Выплата положена всем детям с 3 до 16 лет, имеющим гражданство РФ, при условии достижения 16 лет до 1 июля 2020 года. Заявление на выплату можно подавать уже сегодня, крайний срок приёма документов - 30 сентября", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, подать заявление родители могут через Единый портал Госуслуг. Для заполнения формы потребуются сведения из свидетельства о рождении ребенка. Если детей несколько, всех можно вписать в одно заявление. В нем же указываются реквизиты банковского счета, куда поступят деньги. Также заявку можно подать лично в территориальном органе Пенсионного фонда РФ.
"Выплаты начнутся с 1 июня. Срок рассмотрения документов составляет пять рабочих дней. При положительном результате деньги поступят на счет заявителя в течение трех дней", - следует из сообщения.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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