На Украине за сутки выявили 442 новых случая коронавируса

КИЕВ, 14 мая – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом на Число зараженных коронавирусом на Украине за сутки выросло на 422, до 16847, выздоровели еще 427, 17 человек скончались, всего жертв 456, сообщил в четверг на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов

"За прошедшие сутки заболели 422 лица, из них 42 ребенка и 70 медработников", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.

Он также сообщил, что за сутки зафиксированы 17 летальных случаев. "При этом сегодня у нас рекордное количество выздоровевших – 427. Впервые за все течение коронавируса на Украине количество лиц, которые выздоровели, превысило количество заболевших лиц", - сказал Степанов.

По его словам, в целом за время пандемии на Украине заболели 16847 лиц, из них 1172 ребенка и 3278 медиков. Всего выздоровели 4143 лица, умерли 456 человек.

По данным главы Минздрава, за сутки больше всего случаев инфицирования коронавирусом зарегистрированы в Черновицкой области – 72, в Киеве – 52 и в Харьковской области – 41.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.