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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T10:04
https://ria.ru/20200514/1571415671.html
На Украине за сутки выявили 442 новых случая коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285173_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_bf0217896ca467052efbb7df5f6aaffb.jpg
РИА Новости

На Украине за сутки выявили 442 новых случая коронавируса

09:49 14.05.2020 (обновлено: 10:04 14.05.2020)
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© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 14 мая – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом на Украине за сутки выросло на 422, до 16847, выздоровели еще 427, 17 человек скончались, всего жертв 456, сообщил в четверг на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболели 422 лица, из них 42 ребенка и 70 медработников", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.

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Он также сообщил, что за сутки зафиксированы 17 летальных случаев. "При этом сегодня у нас рекордное количество выздоровевших – 427. Впервые за все течение коронавируса на Украине количество лиц, которые выздоровели, превысило количество заболевших лиц", - сказал Степанов.
По его словам, в целом за время пандемии на Украине заболели 16847 лиц, из них 1172 ребенка и 3278 медиков. Всего выздоровели 4143 лица, умерли 456 человек.
По данным главы Минздрава, за сутки больше всего случаев инфицирования коронавирусом зарегистрированы в Черновицкой области – 72, в Киеве – 52 и в Харьковской области – 41.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим СтепановВОЗУкраинаВ мире
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