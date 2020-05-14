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2020-05-14T09:48
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"Талибан" взял на себя ответственность за взрыв в провинции Пактия
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РИА Новости

"Талибан" взял на себя ответственность за взрыв в провинции Пактия

09:48 14.05.2020
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© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за взрыв в столице провинции Пактия на востоке Афганистана, в результате которого погибли пять человек и 20 получили ранения, сообщает телеканал 1TV.
Инцидент произошел в четверг утром в городе Гардез. По данным МВД Афганистана, заминированный автомобиль взорвался рядом с военными объектами.
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Как сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на МВД Афганистана, террорист-смертник попытался привести в действие взрывное устройство, заложенное в грузовике, в воротах здания, относящегося к ведомству, но был застрелен. Несмотря на это, взрывное устройство сработало.
Во вторник в Афганистане произошли две террористические атаки, жертвами которых стали десятки людей. Боевики совершили теракт на похоронах главы полиции одного из округов провинции Нангархар. Представитель губернатора провинции Атолла Хогияни сообщил, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По сообщению агентства Франс Пресс, ответственность за данную атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ* (запрещена в России). Помимо этого была совершена атака на больницу в Кабуле.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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МВД АфганистанаПактияНангархарАфганистанТалибанВ мире
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