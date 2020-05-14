ФСИН опубликовала новую статистику по коронавирусу

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом среди сотрудников ФСИН и заключенных выросло за полмесяца в несколько раз, до 617 и 145 соответственно, сообщает пресс-служба ФСИН.
"Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-2019 среди сотрудников и работников ведомства составляет 617 случаев, среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных — 145 случаев", — заявили в ведомстве.
По данным на 28 апреля, коронавирус был подтвержден у 271 сотрудника ФСИН и 40 заключенных.
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