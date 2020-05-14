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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T11:42
https://ria.ru/20200514/1571415514.html
ФСИН опубликовала новую статистику по коронавирусу
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569764100_0:0:998:561_1036x0_80_0_0_af97ae9a071da797eca992019d556a4d.jpg
РИА Новости

ФСИН опубликовала новую статистику по коронавирусу

09:47 14.05.2020 (обновлено: 11:42 14.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба ФСИН России / Перейти в фотобанкДезинфекция колоний и СИЗО в России
Дезинфекция колоний и СИЗО в России
© РИА Новости / Пресс-служба ФСИН России
Перейти в фотобанк
Дезинфекция колоний и СИЗО в России
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом среди сотрудников ФСИН и заключенных выросло за полмесяца в несколько раз, до 617 и 145 соответственно, сообщает пресс-служба ФСИН.
"Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-2019 среди сотрудников и работников ведомства составляет 617 случаев, среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных — 145 случаев", — заявили в ведомстве.
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По данным на 28 апреля, коронавирус был подтвержден у 271 сотрудника ФСИН и 40 заключенных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
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