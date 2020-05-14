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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T09:44
https://ria.ru/20200514/1571415425.html
В России отметили снижение числа преступлений среди мигрантов
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570292002_0:97:3072:1825_1036x0_80_0_0_576092739319daa17cc79308172cf83d.jpg
РИА Новости

В России отметили снижение числа преступлений среди мигрантов

09:44 14.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПешеходы на Патриаршем мосту в Москве
Пешеходы на Патриаршем мосту в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Пешеходы на Патриаршем мосту в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Число преступлений среди мигрантов в России снизилось в период распространения новой коронавирусной инфекции, также сократилась уличная преступность, сообщается на сайте МВД РФ.
"Некоторые эксперты высказывали опасения, что введенные ограничительные меры могут спровоцировать рост числа уличных преступлений, в частности, совершаемых мигрантами. Эти прогнозы не оправдались", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах, уменьшилось на 7,1%. А количество преступлений среди иностранных граждан снизилось на 1,2%, в том числе по убийствам – на 2%, разбоям – на 8,1%, грабежам – на 9,4%, кражам – на 5,5%.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
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