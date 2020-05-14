В России отметили снижение числа преступлений среди мигрантов

"Некоторые эксперты высказывали опасения, что введенные ограничительные меры могут спровоцировать рост числа уличных преступлений, в частности, совершаемых мигрантами. Эти прогнозы не оправдались", - говорится в сообщении.

Добавляется, что количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах, уменьшилось на 7,1%. А количество преступлений среди иностранных граждан снизилось на 1,2%, в том числе по убийствам – на 2%, разбоям – на 8,1%, грабежам – на 9,4%, кражам – на 5,5%.