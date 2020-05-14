Россияне за время самоизоляции выиграли 2,5 миллиарда рублей в лотереи

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. С конца марта по 11 мая в России появилось 73 лотерейных миллионера, общая же сумма “счастливых билетиков” составила 2,43 миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем в стране распространителе государственных лотерей “Столото”.

“Во время самоизоляции 73 жителя России стали лотерейными миллионерами. За время введенного в России режима самоизоляции с 30 марта по 11 мая россияне выиграли в государственные лотереи 2 миллиарда 432 миллиона 172 тысячи 826 рублей”, - сообщил распространитель.

Там добавили, что 524 участника стали обладателями свыше 100 тысяч рублей, а 73 - свыше 1 миллиона. Всего за этот период выиграли 46 суперпризов в шести различных государственных лотереях.

В Татарстане в "Жилищную лотерею" выиграли более 10 миллионов рублей, в Москве в "Гослото "5 из 36" - более 9 миллионов рублей, в Воронежской области в лотерею “12/24” - более 8 миллионов рублей. Также, например, миллионерами стали жители Белгородской и Кемеровской областей, Санкт-Петербурга, Волгоградской области.

В “Столото” напомнили, что в связи с пандемией коронавируса победители лотерей могут обратиться за своими крупными выигрышами в течение 3,5 лет с момента публикации результатов.

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