Московский завод тепловой автоматики опечатали за нарушение мер по COVID

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Московский завод тепловой автоматики опечатан в связи с невыполнением противоэпидемических мероприятий, сообщает управление Московский завод тепловой автоматики опечатан в связи с невыполнением противоэпидемических мероприятий, сообщает управление Роспотребнадзора по Москве

В сообщении отмечено, что в ходе проверки было выявлено большое количество нарушений: на проходной предприятия отсутствует разметка для соблюдения социальной дистанции, не организован "входной фильтр" и контроль в течение смены бесконтактного измерения температуры, сотрудники не обеспечены масками и перчатками, нет антисептиков, нет необходимого запаса дезинфицирующих средств для проведения уборок, в помещениях отсутствуют ультрафиолетовые бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха от болезнетворных микроорганизмов.

В ведомстве отметили, что, таким образом, не выполнен ни один из пунктов подробного предписания об усилении проведения противоэпидемических мер, которое было выдано более двух месяцев назад как одно из условий возобновления деятельности завода.

"Учитывая, что установленные нарушения представляют угрозу здоровью и жизни людей, специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в Восточном административном округе составлен протокол о временном запрете деятельности,… и 13 мая 2020 года предприятие опечатано, материалы проверки направлены в суд для рассмотрения по подведомственности. Установлен контроль за соблюдением введённого временного запрета", - говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 12 мая могут вернуться к работе предприятия промышленности и строительства, но в соответствии с жесткими требованиями санитарно-эпидемиологического режима. Он подчеркнул, что при несоблюдении требований предприятия и строительные площадки будут закрываться, контроль был возложен на Роспотребнадзор.