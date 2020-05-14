Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T09:41
https://ria.ru/20200514/1571415198.html
Московский завод тепловой автоматики опечатали за нарушение мер по COVID
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571414911_0:33:360:236_1036x0_80_0_0_fad59861dac45412b1613373363d019e.jpg
РИА Новости

Московский завод тепловой автоматики опечатали за нарушение мер по COVID

09:41 14.05.2020
869
© Фото : МЗТАЗдание Московского Завода Тепловой Автоматики
Здание Московского Завода Тепловой Автоматики
© Фото : МЗТА
Здание Московского Завода Тепловой Автоматики. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Московский завод тепловой автоматики опечатан в связи с невыполнением противоэпидемических мероприятий, сообщает управление Роспотребнадзора по Москве.
В сообщении отмечено, что в ходе проверки было выявлено большое количество нарушений: на проходной предприятия отсутствует разметка для соблюдения социальной дистанции, не организован "входной фильтр" и контроль в течение смены бесконтактного измерения температуры, сотрудники не обеспечены масками и перчатками, нет антисептиков, нет необходимого запаса дезинфицирующих средств для проведения уборок, в помещениях отсутствуют ультрафиолетовые бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха от болезнетворных микроорганизмов.
Автомобиль скорой помощи в центре Москвы.
12 мая, 01:46Распространение нового коронавируса
Меры борьбы с распространением COVID-19 в Москве и Московской области
В ведомстве отметили, что, таким образом, не выполнен ни один из пунктов подробного предписания об усилении проведения противоэпидемических мер, которое было выдано более двух месяцев назад как одно из условий возобновления деятельности завода.
"Учитывая, что установленные нарушения представляют угрозу здоровью и жизни людей, специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в Восточном административном округе составлен протокол о временном запрете деятельности,… и 13 мая 2020 года предприятие опечатано, материалы проверки направлены в суд для рассмотрения по подведомственности. Установлен контроль за соблюдением введённого временного запрета", - говорится в сообщении.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 12 мая могут вернуться к работе предприятия промышленности и строительства, но в соответствии с жесткими требованиями санитарно-эпидемиологического режима. Он подчеркнул, что при несоблюдении требований предприятия и строительные площадки будут закрываться, контроль был возложен на Роспотребнадзор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
8512110
Обсудить 4
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
Рекомендуем
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Врач и пациенты в больнице
В России за сутки коронавирус выявили у 9974 человек
Наталья Поклонская
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства
Школьница во время дистанционного обучения дома
Минпросвещения перенесло ЕГЭ
Коронавирус
Почему не все люди болеют COVID-19? Поиск причин привел к ДНК
Вход в здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке, США
NYT настаивает на достоверности материала о коронавирусе в России
Сотрудник НИИ в лаборатории
Академик рассказал о "военном" сценарии вакцинации от коронавируса
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Монумент Независимости Украины в Киеве
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
Врачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА России
В России выявили нетипичный симптом коронавируса
Врачи
Врач рассказал о поразительной скорости ухудшения состояния при COVID-19
Георгий Сапронов: Скоро... возможно, как и на войне, в каждую семью, в каждый дом придет COVID.
Врач-инфекционист обратился к COVID-диссидентам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:36Власти Филиппин эвакуировали почти 10 тысяч человек из-за тайфуна "Амбо"
15:36Гастроэнтерологи отреагировали на сообщения о новом симптоме коронавируса
15:35В Екатеринбурге выписавший пенсионерку с COVID главврач получил выговор
15:31Из Москвы во Франкфурт вылетел вывозной рейс со 174 пассажирами на борту
15:31Суд отменил продление ареста адвокату Хасавову
15:30В Башкирии в мусорном баке нашли младенца
15:29В России расшифровали геном 65 изолятов коронавируса
15:28"Вектор" получит модифицированных мышей для испытания вакцины от COVID-19
15:28"Вектор" рассчитывает выйти на производство вакцины от оспы в 2021 году
15:26В Армении с 25 мая вводят масочный режим
15:26Путин надеется, что вакцину против COVID-19 зарегистрируют в сентябре
15:23В Пермском крае приостановили установку аппаратов ИВЛ "Авента-М"
15:22Собянин предупредил о риске при ослаблении режима самоизоляции
15:20Названы самые густонаселенные регионы Европы
15:18В ЕР прокомментировали ролик ульяновского депутата с бензопилой
15:17В Петербурге развернули более 6,2 тысячи коек для пациентов с COVID-19
15:15В РПЦ призвали освободить задержанных в Черногории священнослужителей
15:14Более 110 человек вылетели в Россию на вывозном рейсе с Тенерифе
15:13Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
15:13Россия и Италия планируют лечить COVID-19 препаратами из плазмы крови
Лента новостейМолния