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2020-05-14T09:29
https://ria.ru/20200514/1571414688.html
Сенатор предложил заморозить тарифы на газ и электроэнергию для населения
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570204294_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_81ed921a681938bd7487037687ee255a.jpg
РИА Новости

Сенатор предложил заморозить тарифы на газ и электроэнергию для населения

09:29 14.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Член Социального комитета Совфеда Сергей Леонов предложил заморозить в текущем году тарифы на газ и электроэнергию для населения, отметив, что в условиях экономического кризиса из-за пандемии коронавируса у многих россиян снизились доходы. Свое обращение парламентарий направил и.о. главы правительства Андрею Белоусову.
"В условиях непростой экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, когда у многих граждан снизились доходы, считаю обоснованным заморозить в текущем году тарифы на электроэнергию и газ", - сказал Леонов РИА Новости в четверг.
Он подчеркнул, что эти тарифы регулируются постановлениями правительства и ФАС.
"У многих домохозяйств снизились доходы, и для граждан существенны даже 100-150 рублей, которые они будут вынуждены дополнительно платить в случае роста энерготарифов. В текущей ситуации нужно наоборот предпринимать все меры для поддержки людей", - полагает он.
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Кроме того, отметил Леонов, поставщики газа и электроэнергии - это крупные компании, монополисты, которые каждый год отчитываются о хорошей прибыли и дивидендах.
"Если у вас такие большие зарплаты, значит надо поделиться с населением", - отметил законодатель.
Говоря о других тарифах на ЖКХ, Леонов пояснил, что для региональных компаний также пришли не лучшие времена, поскольку "люди вынуждены экономить на ЖКХ и покупать себе еду".
Сенатор не исключил, что в дальнейшем помощь может потребоваться и региональным ресурсоснабжающим компаниям.
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