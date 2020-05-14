Сенатор предложил заморозить тарифы на газ и электроэнергию для населения

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Член Социального комитета Совфеда Сергей Леонов предложил заморозить в текущем году тарифы на газ и электроэнергию для населения, отметив, что в условиях экономического кризиса из-за пандемии коронавируса у многих россиян снизились доходы. Свое обращение парламентарий направил и.о. главы правительства Андрею Белоусову.

"В условиях непростой экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, когда у многих граждан снизились доходы, считаю обоснованным заморозить в текущем году тарифы на электроэнергию и газ", - сказал Леонов РИА Новости в четверг.

Он подчеркнул, что эти тарифы регулируются постановлениями правительства и ФАС

"У многих домохозяйств снизились доходы, и для граждан существенны даже 100-150 рублей, которые они будут вынуждены дополнительно платить в случае роста энерготарифов. В текущей ситуации нужно наоборот предпринимать все меры для поддержки людей", - полагает он.

Кроме того, отметил Леонов, поставщики газа и электроэнергии - это крупные компании, монополисты, которые каждый год отчитываются о хорошей прибыли и дивидендах.

"Если у вас такие большие зарплаты, значит надо поделиться с населением", - отметил законодатель.

Говоря о других тарифах на ЖКХ, Леонов пояснил, что для региональных компаний также пришли не лучшие времена, поскольку "люди вынуждены экономить на ЖКХ и покупать себе еду".

Сенатор не исключил, что в дальнейшем помощь может потребоваться и региональным ресурсоснабжающим компаниям.