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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T09:33
https://ria.ru/20200514/1571414646.html
Пушков прокомментировал ситуацию со статьей NYT о коронавирусе в России
https://cdn24.img.ria.ru/images/155668/58/1556685862_0:0:3151:1772_1036x0_80_0_0_86f2fc10128666edfa4416885ad68b84.jpg
РИА Новости

Пушков прокомментировал ситуацию со статьей NYT о коронавирусе в России

09:33 14.05.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале высказал мнение, что New York Times не намерена опровергать статьи о статистике COVID-19 в России.
По его мнению, эта ситуация напоминает, что любое требование имеет силу лишь тогда, когда за его невыполнение последуют или могут последовать ответные меры.

"Требование, не подпертое вероятными санкциями, — не более, чем упражнение в риторике", — подытожил сенатор.

Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков
Сенатор
Ранее издание разместило статью "Тайну коронавируса объяснили — в Москве 1700 дополнительных смертей". Со ссылкой на данные московского правительства в статье утверждается, что смертность в городе в апреле превысила средний показатель за последние пять лет на 1,7 тысячи. Официальное число погибших от коронавируса в Москве на момент публикации составляло 642. Газета сделала вывод о "значительном занижении" статистики, хотя портал открытых данных мэрии не сообщал о причинах смертей или о причинах роста показателей.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
12 мая, 15:25Распространение нового коронавируса
Онищенко назвал статью FT о смертности от коронавируса в России хайпом
Издание признало, что в других странах зарегистрирован скачок количества смертей, совпавший по времени с пандемией коронавирусной инфекции.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия никогда не манипулировала официальной статистикой. В ВОЗ также отметили, что в России нет сознательного занижения смертности из-за коронавирусной инфекции.
Комиссия Госдумы попросила МИД принять меры к NYT, а также к Financial Times, выпустившей аналогичный материал, после статей о COVID-19 вплоть до лишения аккредитации в России. Глава комиссии Усилий Писарев назвал появление таких статей, основанных на домыслах, недопустимыми для уровня изданий.
Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой
Вчера, 02:05Распространение нового коронавируса
Толстой обнаружил парадокс в отношении россиян к мнению Запада о них
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что для отправки редакциям изданий подготовлены письма с требованием опровергнуть дезинформацию о COVID-19 в стране. Их должны вручить главным редакторам через посольства в Великобритании и США.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
12 мая, 20:11Распространение нового коронавируса
Захарова прокомментировала статью FT o смертности от COVID-19 в России
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