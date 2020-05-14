В России провели более 6,1 миллиона тестов на коронавирус

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В России провели более 6,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции, из них 205 тысяч — за последние сутки. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Как уточнили в ведомстве, под подозрением на наличие COVID-19 остаются 259 тысяч человек.
С начала эпидемии в России зафиксировали 242 271 заразившегося коронавирусом, более 43 тысяч выздоровели, 2116 человек умерли.
Всего пандемии COVID-19 оказались подвержены 187 стран. По данным Всемирной организации здравоохранения, SARS-CoV-2 заразились 4,2 миллиона человек, свыше 287 тысяч из них погибли. Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), на первом месте по числу жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, Россия заняла вторую строчку.
Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Великобритания, Испания, Италия, Бразилия, Франция, Германия, Турция, Иран и Китай.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.