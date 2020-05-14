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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T10:34
https://ria.ru/20200514/1571414508.html
В России провели более 6,1 миллиона тестов на коронавирус
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151133_0:0:2889:1626_1036x0_80_0_0_c754f501dda9186c488bb4c4393fba5c.jpg
РИА Новости

В России провели более 6,1 миллиона тестов на коронавирус

09:25 14.05.2020 (обновлено: 10:34 14.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В России провели более 6,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции, из них 205 тысяч — за последние сутки. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Как уточнили в ведомстве, под подозрением на наличие COVID-19 остаются 259 тысяч человек.
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С начала эпидемии в России зафиксировали 242 271 заразившегося коронавирусом, более 43 тысяч выздоровели, 2116 человек умерли.
Всего пандемии COVID-19 оказались подвержены 187 стран. По данным Всемирной организации здравоохранения, SARS-CoV-2 заразились 4,2 миллиона человек, свыше 287 тысяч из них погибли. Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), на первом месте по числу жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, Россия заняла вторую строчку.
Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Великобритания, Испания, Италия, Бразилия, Франция, Германия, Турция, Иран и Китай.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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