ЦБ направил в Госдуму годовой отчет за 2019 год

"Годовой отчет Банка России за 2019 год направлен в Государственную Думу РФ... Представленный 13 мая в Государственную Думу документ будет рассматриваться на пленарном заседании нижней палаты парламента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Госдума также направляет годовой отчет Банка России президенту и в правительство.

"Отчет отражает приоритеты Банка России и решения, которые принимал мегарегулятор, чтобы обеспечить ценовую и финансовую стабильность, развитие финансового рынка страны... Отчет также содержит анализ внешних и внутренних условий функционирования Банка России, его годовую финансовую отчетность и аудиторские заключения", - также говорится в релизе.