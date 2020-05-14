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2020-05-14T09:25
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ЦБ направил в Госдуму годовой отчет за 2019 год
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РИА Новости

ЦБ направил в Госдуму годовой отчет за 2019 год

09:25 14.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
© РИА Новости / Максим Блинов
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У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Банк России в среду направил отчет за 2019 год в Госдуму, сообщает регулятор.
"Годовой отчет Банка России за 2019 год направлен в Государственную Думу РФ... Представленный 13 мая в Государственную Думу документ будет рассматриваться на пленарном заседании нижней палаты парламента", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Госдума также направляет годовой отчет Банка России президенту и в правительство.
"Отчет отражает приоритеты Банка России и решения, которые принимал мегарегулятор, чтобы обеспечить ценовую и финансовую стабильность, развитие финансового рынка страны... Отчет также содержит анализ внешних и внутренних условий функционирования Банка России, его годовую финансовую отчетность и аудиторские заключения", - также говорится в релизе.
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Госдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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