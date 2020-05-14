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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T09:46
https://ria.ru/20200514/1571414449.html
МВД заявило о снижении числа случаев домашнего насилия во время изоляции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1036x0_80_0_0_183ae316942ddb9d08700f46295367ed.jpg
РИА Новости

МВД заявило о снижении числа случаев домашнего насилия во время изоляции

09:24 14.05.2020 (обновлено: 09:46 14.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Утверждения о росте числа случаев домашнего насилия в период самоизоляции в России не соответствуют действительности, заявили в МВД РФ.
"Утверждения представителей некоторых общественных организаций о росте семейно-бытовых преступлений в период действия ограничительных мер не нашли объективного подтверждения. В апреле 2020 года зарегистрировано на 9% меньше, чем в апреле 2019 года, посягательств в сфере семейно-бытовых отношений", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что на 14,6% снизилось число зарегистрированных случаев причинения тяжкого вреда здоровью, на 17,1% – средней тяжести и на 3,3% – легкого вреда здоровью.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Официальный интернет-портал государственных услуг
8 мая, 14:11
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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