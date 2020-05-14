МВД заявило о снижении числа случаев домашнего насилия во время изоляции

"Утверждения представителей некоторых общественных организаций о росте семейно-бытовых преступлений в период действия ограничительных мер не нашли объективного подтверждения. В апреле 2020 года зарегистрировано на 9% меньше, чем в апреле 2019 года, посягательств в сфере семейно-бытовых отношений", - говорится в сообщении на сайте ведомства.