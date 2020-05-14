МВД заявило о снижении числа случаев домашнего насилия во время изоляции

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Утверждения о росте числа случаев домашнего насилия в период самоизоляции в России не соответствуют действительности, заявили в МВД РФ.
"Утверждения представителей некоторых общественных организаций о росте семейно-бытовых преступлений в период действия ограничительных мер не нашли объективного подтверждения. В апреле 2020 года зарегистрировано на 9% меньше, чем в апреле 2019 года, посягательств в сфере семейно-бытовых отношений", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что на 14,6% снизилось число зарегистрированных случаев причинения тяжкого вреда здоровью, на 17,1% – средней тяжести и на 3,3% – легкого вреда здоровью.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.