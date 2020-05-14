Москвичи оставили более 370 тысяч заявок на оказание соцуслуг на дому

"Эпидемия коронавируса коснулась всех аспектов жизни города. Пока врачи день и ночь сражаются с инфекцией в больницах, социальные работники и волонтеры самоотверженно приходят на помощь тем, кто остался дома. На специальную горячую линию регулярно поступает огромное количество заявок от жителей. За прошедшие 1,5 месяца колл-центр принял уже более 370 таких обращений. Социальные помощники выполнили уже 90% всех заявок. Они вкладывают душу в свою работу и всегда стараются сделать чуть больше. Сейчас каждому жителю очень важно знать, что его не оставят без поддержки в трудную минуту", - отметила Ракова.