Москвичи оставили более 370 тысяч заявок на оказание соцуслуг на дому

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Более 370 тысяч заявок на оказание социальные услуг поступило от москвичей за прошедшие 1,5 месяца, большинство из них выполняется помощниками в тот же день, рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Эпидемия коронавируса коснулась всех аспектов жизни города. Пока врачи день и ночь сражаются с инфекцией в больницах, социальные работники и волонтеры самоотверженно приходят на помощь тем, кто остался дома. На специальную горячую линию регулярно поступает огромное количество заявок от жителей. За прошедшие 1,5 месяца колл-центр принял уже более 370 таких обращений. Социальные помощники выполнили уже 90% всех заявок. Они вкладывают душу в свою работу и всегда стараются сделать чуть больше. Сейчас каждому жителю очень важно знать, что его не оставят без поддержки в трудную минуту", - отметила Ракова.
Заммэра добавила, что в команду помощников вошли 9,5 тысячи социальных работников и 1,5 тысячи волонтеров. За период эпидемии в городе они выполнили уже более 130 тысяч заявок на покупку и доставку лекарств, около 100 тысяч заявок на доставку продуктов питания. Помогают они и с домашними животными – доставить корм, вывести на прогулку. Таких заявок было выполнено около 10 тысяч.
" Есть и другие жизненно необходимые услуги, такие как вынос мусора, доставка технических средств реабилитации и абсорбирующего белья – таких заявок поступило порядка 17 тысяч", - добавила заммэра.
15 декабря 2019, 08:00Хорошие новостиЛучше, чем поисковик: все о "Навигаторе социальных услуг"