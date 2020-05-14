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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T12:51
https://ria.ru/20200514/1571414278.html
Число случаев COVID-19 в Саратовской области превысило 1,4 тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571398291_0:87:3056:1807_1036x0_80_0_0_38782cb59fdffe7f53bd8755dab5a4e3.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Саратовской области превысило 1,4 тысячи

09:17 14.05.2020 (обновлено: 12:51 14.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк Врач и пациенты
 Врач и пациенты
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач и пациенты. Архивное фото
САРАТОВ, 14 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Саратовской области превысило 1,4 тысячи, за сутки зарегистрировали 96 новых случаев, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
К 13 мая всего в области скончались 22 пациента с COVID-19.
"На 9.00 (8.00 мск) 14 мая в регионе зарегистрировано 96 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - пять человек, 15-17 лет - четыре, 20-29 лет - семь, 30-39 лет - 13, 40-49 лет - 15, 50-59 лет - 24, старше 60 - 28 человек. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что 25 новых случаев COVID-19 выявили в Саратове, по пять - в Краснокутском, Энгельсском, Балаковском и Марксовском, по четыре - в Аткарском, Вольском, Озинском и Красноармейском, по три - в Ртищевском, Самойловском и Базарно-Карабулакском, по два - в Ершовском, Саратовском и Федоровском, по одному - в Балашовском, Татищевском, Дергачевском, Ровенском, Аркадакском, Краснопартизанском и Екатериновском районах области. В оперштабе подчеркнули, что значительный рост - 13 случаев - зафиксирован в Новоузенском районе из-за появления домашних очагов в селах.
"Среди заболевших 40 контактных лиц, восемь прибывших с других территорий с признаками ОРВИ, 48 с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 40, с признаками ОРВИ - семь, с бессимптомным течением - 49", - отмечается в сообщении.
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В оперштабе добавили, что из 1413 зараженных коронавирусом в области выздоровели 325 человек, в том числе 48 за последние сутки.
Власти региона до 31 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, заниматься физкультурой на улице по одному и гулять не более двух человек вместе, при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский и Краснокутский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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