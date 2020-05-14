Число случаев COVID-19 в Саратовской области превысило 1,4 тысячи

"На 9.00 (8.00 мск) 14 мая в регионе зарегистрировано 96 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - пять человек, 15-17 лет - четыре, 20-29 лет - семь, 30-39 лет - 13, 40-49 лет - 15, 50-59 лет - 24, старше 60 - 28 человек. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.