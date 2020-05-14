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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T09:13
https://ria.ru/20200514/1571414173.html
Кремлевский врач пригласил COVID-диссидентов поработать волонтерами
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570218813_0:24:2809:1604_1036x0_80_0_0_85ed06684410e429c8d61a8caf1f195f.jpg
РИА Новости

Кремлевский врач пригласил COVID-диссидентов поработать волонтерами

09:13 14.05.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовВолонтер в защитном костюме
Волонтер в защитном костюме
© РИА Новости / Евгений Биятов
Волонтер в защитном костюме. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов пригласил поработать волонтерами тех, кто до сих пор не верит в коронавирусную инфекцию.
"Человек, который каждый день выходит на борьбу с этой инфекцией, который каждый день ходит в "грязную зону" и одевает костюм, проводит там минимум 8 часов, я хочу предложить побыть волонтёром, чтобы побыть вместе с нами. Я приглашаю, добро пожаловать", - сказал он РИА Новости.
Георгий Сапронов: Скоро... возможно, как и на войне, в каждую семью, в каждый дом придет COVID.
08:40Распространение нового коронавируса
Врач-инфекционист обратился к COVID-диссидентам
В России общее число заболевших составляет 242 271 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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