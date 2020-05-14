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2020-05-14T09:11
https://ria.ru/20200514/1571414093.html
Мэрия оренбургского Гая ушла на самоизоляцию из-за COVID-19 у главы
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РИА Новости

Мэрия оренбургского Гая ушла на самоизоляцию из-за COVID-19 у главы

09:11 14.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Татьяна Макеева
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Медицинские работники. Архивное фото
УФА, 14 мая – РИА Новости. Чиновники мэрии города Гай Оренбургской области ушли на самоизоляцию из-за обнаружения у главы администрации коронавирусной инфекции, сообщил областной оперштаб по коронавирусу.
"Глава Гайского городского округа Олег Папунин прошёл тестирование на коронавирусную инфекцию и получил положительный результат. Контакты первого порядка – семь человек. Контакты второго порядка – 24 сотрудника городской администрации. Все контактные будут протестированы на COVID-19. В настоящее время они находятся на самоизоляции", - сообщил оренбургский оперштаб.
В сообщении говорится, что компьютерный томограф выявил у гайского мэра двустороннюю вирусную пневмонию, чиновника госпитализировали в ковидный центр, где он начал получать необходимое лечение.
"Среди контактных - главный врач Гайской городской больницы Алексей Федосов. Он здоров, также находится на самоизоляции, руководит больницей дистанционно. Минздрав Оренбургской области полностью владеет ситуацией в больнице и держит её на контроле. В соответствии с уставом, обязанности главы будут возложены на одного из заместителей. Решение об этом примут сегодня депутаты городского Совета", - сообщает оперштаб.
По последним данным минздрава области, в регионе 1 290 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ГайОренбургская областьПроисшествия
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