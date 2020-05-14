Мэрия оренбургского Гая ушла на самоизоляцию из-за COVID-19 у главы

"Глава Гайского городского округа Олег Папунин прошёл тестирование на коронавирусную инфекцию и получил положительный результат. Контакты первого порядка – семь человек. Контакты второго порядка – 24 сотрудника городской администрации. Все контактные будут протестированы на COVID-19. В настоящее время они находятся на самоизоляции", - сообщил оренбургский оперштаб.

В сообщении говорится, что компьютерный томограф выявил у гайского мэра двустороннюю вирусную пневмонию, чиновника госпитализировали в ковидный центр, где он начал получать необходимое лечение.

"Среди контактных - главный врач Гайской городской больницы Алексей Федосов. Он здоров, также находится на самоизоляции, руководит больницей дистанционно. Минздрав Оренбургской области полностью владеет ситуацией в больнице и держит её на контроле. В соответствии с уставом, обязанности главы будут возложены на одного из заместителей. Решение об этом примут сегодня депутаты городского Совета", - сообщает оперштаб.