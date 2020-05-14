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2020-05-14T09:04
https://ria.ru/20200514/1571413888.html
В московском метро оштрафовали 198 человек за нарушение масочного режима
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571305180_0:319:3073:2048_1036x0_80_0_0_bfe3b11f78e5d774fc8df9d7ef0f6d91.jpg
РИА Новости

В московском метро оштрафовали 198 человек за нарушение масочного режима

09:04 14.05.2020
9274
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкОбъявление в метро о том, что с 12 мая проезд в московском транспорте - только в маске и перчатках
Объявление в метро о том, что с 12 мая проезд в московском транспорте - только в маске и перчатках
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Объявление в метро о том, что с 12 мая проезд в московском транспорте - только в маске и перчатках
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Почти 200 человек оштрафованы за нарушение масочного режима в метро Москвы за два дня, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.
"За последние два дня за отсутствие масок и перчаток оштрафовано 198 человек. После введения режима более 98% пассажиров метро добросовестно соблюдают требования, хотя ранее в масках было 58%. Ещё раз напоминаем, что появление в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты будет считаться нарушением", – сообщил Султанов.
Автомобиль скорой помощи в центре Москвы.
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Он отметил, что требование обязательного использования средств защиты – это ещё один шаг к возвращению к обычной жизни. Соблюдение режима сокращает вероятность распространения коронавируса. По его словам, главной целью проверок являются не штрафы, а повышение безопасности во всём общественном транспорте Москвы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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Хвалиться нечем. Вместо штрафов надо бесплатно раздавать маски и перчатки.
14 мая, 09:13
АБАндрей Бесс
3400106
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14 мая, 09:06
Евгений Д
2300009
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