В московском метро оштрафовали 198 человек за нарушение масочного режима

"За последние два дня за отсутствие масок и перчаток оштрафовано 198 человек. После введения режима более 98% пассажиров метро добросовестно соблюдают требования, хотя ранее в масках было 58%. Ещё раз напоминаем, что появление в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты будет считаться нарушением", – сообщил Султанов.