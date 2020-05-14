В московском метро оштрафовали 198 человек за нарушение масочного режима

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Почти 200 человек оштрафованы за нарушение масочного режима в метро Москвы за два дня, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.
"За последние два дня за отсутствие масок и перчаток оштрафовано 198 человек. После введения режима более 98% пассажиров метро добросовестно соблюдают требования, хотя ранее в масках было 58%. Ещё раз напоминаем, что появление в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты будет считаться нарушением", – сообщил Султанов.
Он отметил, что требование обязательного использования средств защиты – это ещё один шаг к возвращению к обычной жизни. Соблюдение режима сокращает вероятность распространения коронавируса. По его словам, главной целью проверок являются не штрафы, а повышение безопасности во всём общественном транспорте Москвы.
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