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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T08:57
https://ria.ru/20200514/1571413689.html
Трамп рассмотрит законопроект о санкциях против Китая за COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570372714_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0718f516f961f104c072c4c0600b1cc3.jpg
РИА Новости

Трамп рассмотрит законопроект о санкциях против Китая за COVID-19

08:57 14.05.2020
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит предложенный американским сенатором-республиканецем Линдси Грэмом законопроект о санкциях против КНР за распространение коронавируса COVID-19, говорится в транскрипте, опубликованном на сайте Белого дома.
"Я уважаю Линдси Грэма, и я конечно рассмотрю (законопроект). Законопроект о санкциях в отношении КНР, поэтому я обязательно ознакомлюсь с ним. Пока я его не видел", - заявил Трамп на вопрос, поддерживает ли он законопроект.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 11:41Распространение нового коронавируса
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Администрация Трампа обвиняет Пекин в сокрытии информации о вспышке коронавируса, Китай отвергает все обвинения. Трамп и госсекретарь США Майк Помпео назвали COVID–19 "китайским вирусом" и "уханьским вирусом", затем риторика несколько смягчилась, но в последнее время получила новое развитие. Ранее на этой неделе сенатор США Линдси Грэм внес законопроект о санкциях против КНР за распространение коронавируса COVID-19, который предлагает президенту Дональду Трампу вводить санкции, если КНР не предоставит полного отчета о возникновении вспышки заболевания. Пекин выразил решительный протест в связи с этой инициативой.
Гезета Global Times со ссылкой на источники сообщила, что Китай крайне недоволен позицией США по вопросу причастности Пекина к распространению COVID-19 и рассматривает ответные санкционные меры против отдельных лиц, организаций и официальных лиц.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Линдси ГрэмДональд ТрампКитайСШАВ мире
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