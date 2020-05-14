Трамп рассмотрит законопроект о санкциях против Китая за COVID-19

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит предложенный американским сенатором-республиканецем Линдси Грэмом законопроект о санкциях против КНР за распространение коронавируса COVID-19, говорится в транскрипте, опубликованном на сайте Белого дома.
"Я уважаю Линдси Грэма, и я конечно рассмотрю (законопроект). Законопроект о санкциях в отношении КНР, поэтому я обязательно ознакомлюсь с ним. Пока я его не видел", - заявил Трамп на вопрос, поддерживает ли он законопроект.
Администрация Трампа обвиняет Пекин в сокрытии информации о вспышке коронавируса, Китай отвергает все обвинения. Трамп и госсекретарь США Майк Помпео назвали COVID–19 "китайским вирусом" и "уханьским вирусом", затем риторика несколько смягчилась, но в последнее время получила новое развитие. Ранее на этой неделе сенатор США Линдси Грэм внес законопроект о санкциях против КНР за распространение коронавируса COVID-19, который предлагает президенту Дональду Трампу вводить санкции, если КНР не предоставит полного отчета о возникновении вспышки заболевания. Пекин выразил решительный протест в связи с этой инициативой.
Гезета Global Times со ссылкой на источники сообщила, что Китай крайне недоволен позицией США по вопросу причастности Пекина к распространению COVID-19 и рассматривает ответные санкционные меры против отдельных лиц, организаций и официальных лиц.
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