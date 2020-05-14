Трамп рассмотрит законопроект о санкциях против Китая за COVID-19

"Я уважаю Линдси Грэма, и я конечно рассмотрю (законопроект). Законопроект о санкциях в отношении КНР, поэтому я обязательно ознакомлюсь с ним. Пока я его не видел", - заявил Трамп на вопрос, поддерживает ли он законопроект.