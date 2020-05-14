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2020-05-14T08:56
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В Азербайджане пройдут широкомасштабные военные учения
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РИА Новости

В Азербайджане пройдут широкомасштабные военные учения

08:56 14.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 армии Азербайджана
Танк Т-72Б3 армии Азербайджана
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Танк Т-72Б3 армии Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 14 мая - РИА Новости. Широкомасштабные военные учения пройдут в Азербайджане с 18 по 22 мая, в них примут участие до 10 тысяч военнослужащих, будут использованы около 120 единиц танков и бронетехники.
"Согласно утвержденному президентом Азербайджанской Республики… Ильхамом Алиевым плану, с 18 по 22 мая состоятся широкомасштабные оперативно-тактические учения азербайджанской армии", - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
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В учениях примут участие до 10 тысяч личного состава ВС, около 120 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотники.
В ходе учений будут отработаны вопросы боевой готовности, планирования и всестороннего обеспечения операций, взаимодействия органов управления различных видов и родов войск, а также проверены огневые и маневренные возможности созданных по условиям учений ударных группировок.
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"Замыслом учений предусматривается применение войск на избранных направлениях, нанесение массированных ударов ракетных войск и артиллерии, бомбоштурмовых ударов авиации, а также использование состоящих на вооружении высокоточных средств по всей глубине оперативного построения войск противника. Проверка практических действий войск будет осуществляться в различных учебных центрах и на полигонах", - уточняет военное ведомство.
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