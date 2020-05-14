В Азербайджане пройдут широкомасштабные военные учения

В учениях примут участие до 10 тысяч личного состава ВС, около 120 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотники.