В Томской области закрыли подпольную мастерскую по изготовлению оружия

"Указанные лица дали признательные показания. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия по документированию противоправной деятельности обвиняемых, а также выявлению дополнительных фактов незаконного изготовления и возможного сбыта огнестрельного оружия и средств поражения", - сообщили в УФСБ.