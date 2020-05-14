В Томской области закрыли подпольную мастерскую по изготовлению оружия

НОВОСИБИРСК, 14 мая – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Томской области во взаимодействии с полицейскими пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов на территории региона, сообщает УФСБ в четверг.
"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий обнаружены и изъяты пять единиц огнестрельного оружия (пистолеты "ТТ", "ПМ", револьвер "Наган", автомат "АКМ", "СКС"), а также боеприпасы различного калибра. Проведенным исследованием данное огнестрельное оружие признано боевым", - говорится в сообщении.
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Следователи УФСБ России по Томской области в отношении двух фигурантов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 222 УК России "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору".
"Указанные лица дали признательные показания. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия по документированию противоправной деятельности обвиняемых, а также выявлению дополнительных фактов незаконного изготовления и возможного сбыта огнестрельного оружия и средств поражения", - сообщили в УФСБ.