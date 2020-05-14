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2020-05-14T13:42
https://ria.ru/20200514/1571412886.html
В России предложили давать вид на жительство за покупку недвижимости
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РИА Новости

В России предложили давать вид на жительство за покупку недвижимости

08:57 14.05.2020 (обновлено: 13:42 14.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на жительство иностранного гражданина
Вид на жительство иностранного гражданина
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вид на жительство иностранного гражданина. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Минэкономразвития подготовило законопроект, согласно которому иностранные предприниматели могут получить вид на жительство в России после покупки недвижимости. Об этом сообщают "Известия".
Газета узнала, что министерство разрабатывает поправки в закон "О правовом положении иностранных граждан".

"Стимулирование притока и упрощение доступа иностранных инвесторов необходимо в условиях усиления конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами за инвесторов, способствующих ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики", — отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, статус постоянного проживания в России даст иностранцам возможность быть максимально вовлеченными в экономическую и общественную жизнь, что увеличит потенциал развития делового климата.
Какое именно жилье — коммерческое или частное — инвестор должен приобрести для получения вида на жительства, не уточняется, эти критерии должно установить правительство. Ведомство, как отмечается, не ожидает всплеска востребованности российского гражданства среди иностранцев.
Если законопроект примут, то нормы вступят в силу в июле следующего года.
В апреле президент Владимир Путин подписал закон об упрощении получения российского гражданства. Теперь, чтобы стать гражданином России, необязательно отказываться от гражданства другой страны. Кроме того, для родившихся в СССР и живших в его бывших республиках, но не получивших гражданство, сняли требования об обязательном проживании в России на протяжении трех лет до подачи заявления и о подтверждении законного источника дохода.
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РоссияМинистерство экономического развития УкраиныВладимир ПутинСССРЭкономика
Популярные комментарии
Вот именно смотря какой. Так как дом в деревне продать одному мигранту например из Узбекистана, который в Реале купит его на 30 человек и проживать там будет 30 человек это одно. Нельзя такого допускать. Не в нашей стране!
14 мая, 09:31
Andrey Bodrey
3810003
Если будет так, государство и страна Россия в ближайшие лет 40 перестанет существовать
14 мая, 09:36
Oleg Kuzmin
3400008
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