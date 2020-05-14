В России предложили давать вид на жительство за покупку недвижимости

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. подготовило законопроект, согласно которому иностранные предприниматели могут получить вид на жительство в Минэкономразвития подготовило законопроект, согласно которому иностранные предприниматели могут получить вид на жительство в России после покупки недвижимости. Об этом сообщают " Известия ".

Газета узнала, что министерство разрабатывает поправки в закон "О правовом положении иностранных граждан".

"Стимулирование притока и упрощение доступа иностранных инвесторов необходимо в условиях усиления конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами за инвесторов, способствующих ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики", — отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, статус постоянного проживания в России даст иностранцам возможность быть максимально вовлеченными в экономическую и общественную жизнь, что увеличит потенциал развития делового климата.

Какое именно жилье — коммерческое или частное — инвестор должен приобрести для получения вида на жительства, не уточняется, эти критерии должно установить правительство. Ведомство, как отмечается, не ожидает всплеска востребованности российского гражданства среди иностранцев.

Если законопроект примут, то нормы вступят в силу в июле следующего года.