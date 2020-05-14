Boeing поставит более тысячи ракет Саудовской Аравии

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Компания Boeing получила контракты на производство и поставку Саудовской Аравии 650 крылатых ракет воздушного базирования SLAM ER и 402 противокорабельных ракет Harpoon Block II, указано в пресс-релизе, опубликованном на сайте Пентагона.
Согласно данным американского оборонного ведомства, общая сумма контракта на производство и поставку SLAM ER оценивается в 1,971 миллиарда долларов. Ожидается, что обязательства по нему будут выполнены к декабрю 2028 года.
Поставка 402 ракет Harpoon Block II Эр-Рияду будет осуществлена в рамках другого контракта, общая сумма которого составляет 656,9 миллиона долларов. Контракт также предполагает поставки противокорабельных ракет и вспомогательного оборудования в Бразилию (4 единицы), Таиланд (8 единиц), Катар (53 единицы). Кроме того, вспомогательное оборудование поставят в Японию, Нидерланды, Индию и Республику Корею. Ожидается, что работы по контракту будут выполнены к декабрю 2026 года.