Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-14T08:48
https://ria.ru/20200514/1571412725.html
Boeing поставит более тысячи ракет Саудовской Аравии
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:252:1581:1141_1036x0_80_0_0_7cd0ba80fd8061b6a5efdc0a7e2871d9.jpg
РИА Новости

Boeing поставит более тысячи ракет Саудовской Аравии

08:47 14.05.2020 (обновлено: 08:48 14.05.2020)
848
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Компания Boeing получила контракты на производство и поставку Саудовской Аравии 650 крылатых ракет воздушного базирования SLAM ER и 402 противокорабельных ракет Harpoon Block II, указано в пресс-релизе, опубликованном на сайте Пентагона.
Согласно данным американского оборонного ведомства, общая сумма контракта на производство и поставку SLAM ER оценивается в 1,971 миллиарда долларов. Ожидается, что обязательства по нему будут выполнены к декабрю 2028 года.
Система ПВО С-400 Триумф
20 марта, 08:00
Жажда "Триумфа": почему у США не получаются зенитные ракетные системы
Поставка 402 ракет Harpoon Block II Эр-Рияду будет осуществлена в рамках другого контракта, общая сумма которого составляет 656,9 миллиона долларов. Контракт также предполагает поставки противокорабельных ракет и вспомогательного оборудования в Бразилию (4 единицы), Таиланд (8 единиц), Катар (53 единицы). Кроме того, вспомогательное оборудование поставят в Японию, Нидерланды, Индию и Республику Корею. Ожидается, что работы по контракту будут выполнены к декабрю 2026 года.
31000410
Обсудить 0
Министерство обороны СШАСаудовская АравияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза и генеральный секретарь правящей партии Эварист Ндаишимие вместе со своей женой
Бурунди потребовала от представителей ВОЗ покинуть страну
Глобус в парке в Ухане, Китай
СМИ: Китай рассматривает ответные санкции против американских чиновников
Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
Трамп рассмотрит законопроект о санкциях против Китая за COVID-19
Виды Находки
В Находке разворачивают отделение для больных COVID-19
Ровенская АЭС
Украинские АЭС будут зарабатывать на криптовалюте
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
США обвинили пять стран в отказе сотрудничать по борьбе с терроризмом
Упаковки с кофе в супермаркете
Россияне впервые стали потреблять кофе больше, чем чая
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
Врач рассказал, когда назначают плазму при лечении COVID-19
Танк Т-72Б3 армии Азербайджана
В Азербайджане пройдут широкомасштабные военные учения
Американские танки во время учений REFORGER '82 в Западной Германии
"Они сами это признали": перед кем блок НАТО оказался бессилен
Скорая помощь в Афганистане
В Афганистане пять человек погибли и 19 ранены при взрыве автомобиля
Американские флаги в Вашингтоне
США будут добиваться продления оружейного эмбарго против Ирана
Британская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания Кейт Уинслет
Создатели "Аватара 2" опубликовали новый кадр со съемок с Кейт Уинслет
Монумент Независимости Украины в Киеве
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Вывоз отходов с контейнерной площадки на мусоросортировочный комплекс
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:31Из Москвы во Франкфурт вылетел вывозной рейс со 174 пассажирами на борту
15:31Суд отменил продление ареста адвокату Хасавову
15:30В Башкирии в мусорном баке нашли младенца
15:29В России расшифровали геном 65 изолятов коронавируса
15:28"Вектор" получит модифицированных мышей для испытания вакцины от COVID-19
15:28"Вектор" рассчитывает выйти на производство вакцины от оспы в 2021 году
15:26В Армении с 25 мая вводят масочный режим
15:26Путин надеется, что вакцину против COVID-19 зарегистрируют в сентябре
15:23В Пермском крае приостановили установку аппаратов ИВЛ "Авента-М"
15:22Собянин предупредил о риске при ослаблении режима самоизоляции
15:20Названы самые густонаселенные регионы Европы
15:18В ЕР прокомментировали ролик ульяновского депутата с бензопилой
15:17В Петербурге развернули более 6,2 тысячи коек для пациентов с COVID-19
15:15В РПЦ призвали освободить задержанных в Черногории священнослужителей
15:14Более 110 человек вылетели в Россию на вывозном рейсе с Тенерифе
15:13Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
15:13Россия и Италия планируют лечить COVID-19 препаратами из плазмы крови
15:11Глава Минобрнауки Фальков переболел COVID-19
15:09Минобрнауки проработает обеспечение кадрами генетических исследований
15:09Мусульманские общины в РФ сами определят формат проведения Ураза-байрама
Лента новостейМолния