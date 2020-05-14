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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T11:14
https://ria.ru/20200514/1571412618.html
Врач-инфекционист обратился к COVID-диссидентам
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571416472_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_935f85f7b9b00687a4790773881f2d3d.jpg
РИА Новости

Врач-инфекционист обратился к COVID-диссидентам

08:40 14.05.2020 (обновлено: 11:14 14.05.2020)
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов обратился к СOVID-диссидентам, отвечая на вопрос РИА Новости о них.
COVID-диссидентами называют людей, которые не верят в распространение коронавируса.
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Ученый рассказал, почему люди становятся COVID-диссидентами
"Эта бравада связана с тем, что людей не коснулось, может быть, это напрямую. Но скоро... возможно, как и на войне, в каждую семью, в каждый дом придет COVID. И наверняка будут заболевшие, и эти люди смогут рассказать о том, как они болели", — сказал врач.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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Врач рассказал о поразительной скорости ухудшения состояния при COVID-19
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
В России зарегистрировали 252 245 пациентов с коронавирусом, более 53 тысяч выздоровели, 2305 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоУправление делами Президента РФ
Популярные комментарии
Очень многие заболевания уже давно коснулись почти каждой семьи (онкология, инфаркты, инсульты). И что...?
14 мая, 09:01
nnuxser
91211362
А разве внештатный инфекционист управления делами президента России может что-то другое сказать?
14 мая, 09:25
kukurukay Aspirin
24300111
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