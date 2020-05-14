Врач-инфекционист обратился к COVID-диссидентам

"Эта бравада связана с тем, что людей не коснулось, может быть, это напрямую. Но скоро... возможно, как и на войне, в каждую семью, в каждый дом придет COVID. И наверняка будут заболевшие, и эти люди смогут рассказать о том, как они болели", — сказал врач.