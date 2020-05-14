Врач-инфекционист обратился к COVID-диссидентам

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов обратился к СOVID-диссидентам, отвечая на вопрос РИА Новости о них.
COVID-диссидентами называют людей, которые не верят в распространение коронавируса.
"Эта бравада связана с тем, что людей не коснулось, может быть, это напрямую. Но скоро... возможно, как и на войне, в каждую семью, в каждый дом придет COVID. И наверняка будут заболевшие, и эти люди смогут рассказать о том, как они болели", — сказал врач.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
В России зарегистрировали 252 245 пациентов с коронавирусом, более 53 тысяч выздоровели, 2305 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.