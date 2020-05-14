В Таиланде за сутки выявили один новый случай COVID-19

"Сегодня зарегистрирован один случай заражения. Также за прошедшие сутки снова не зарегистрировано смертей от инфекции", - сказал он на брифинге.

"Новый пациент, у которого болезнь проходит бессимптомно, был выявлен в результате эпидемиологического расследования в провинции Чиангмай на севере страны, но заразился ранее на острове Пхукет", - сообщил Висануйотхин.

Пресс-секретарь назвал статистические показатели на 14 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3018 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему 56 человек, полностью выздоровевших – 2 850 человек. В больницах на лечении пока остаются 112 человек, сообщил он.