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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T08:38
https://ria.ru/20200514/1571412492.html
В Таиланде за сутки выявили один новый случай COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568749681_0:416:2901:2047_1036x0_80_0_0_2967cfe3dd0ea0ddc06ee12df88df3a7.jpg
РИА Новости

В Таиланде за сутки выявили один новый случай COVID-19

08:38 14.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске на улице Пхукета
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета. Архивное фото
БАНГКОК, 14 мая – РИА Новости. Один новый случай заражения коронавирусом выявлен в четверг в Таиланде, новых смертей от инфекции за сутки не было, сообщил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Сегодня зарегистрирован один случай заражения. Также за прошедшие сутки снова не зарегистрировано смертей от инфекции", - сказал он на брифинге.
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"Новый пациент, у которого болезнь проходит бессимптомно, был выявлен в результате эпидемиологического расследования в провинции Чиангмай на севере страны, но заразился ранее на острове Пхукет", - сообщил Висануйотхин.
Пресс-секретарь назвал статистические показатели на 14 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3018 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему 56 человек, полностью выздоровевших – 2 850 человек. В больницах на лечении пока остаются 112 человек, сообщил он.
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