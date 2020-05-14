СМИ: Китай рассматривает ответные санкции против американских чиновников

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Global Times со ссылкой на источники. Китай крайне недоволен позицией США по вопросу причастности Пекина к распространению COVID-19 и допускает введение ответных санкций, пишет газетасо ссылкой на источники.

Ранее республиканец Линдси Грэм сообщил, что внес в сенат США законопроект "Об ответственности за COVID-19" о санкциях против КНР за распространение коронавируса. Документ предлагает ввести ограничения, если китайцы не предоставят полного отчета о возникновении вспышки заболевания. За него проголосовали еще восемь сенаторов-республиканцев.

Пекин выразил решительный протест и назвал проект игнорирующим факты.

"Китай ответит не просто символически, он примет контрмеры, которые будут болезненными для них", — приводит слова аналитиков издание.

По данным Global Times, по меньшей мере четыре конгрессмена и две организации будут включены в санкционный список. Среди "кандидатов" на попадание под санкции фигурирует и генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт, который подал в суд на КНР, обвиняя страну в пандемии коронавируса.

Законопроект Грэма

Внесенный в сенат США законопроект предлагает в течение двух месяцев подтвердить конгрессу, что КНР предоставила полный отчет по возникновению пандемии и закрыла все рынки, где вирус мог бы перекинуться с диких животных на людей.

Заодно Грэм требует освободить всех активистов, задержанных в Гонконге после начала пандемии.

Перспективы законопроекта неясны.

Трамп критикует Китай и публично размышляет о том, как заставить Пекин "заплатить" за пандемию. При этом демократы, у которых большинство в палате представителей, не поддерживают идею введения санкций.

КНР все обвинения США в недостаточной прозрачности отвергает.