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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T09:35
https://ria.ru/20200514/1571412319.html
СМИ: Китай рассматривает ответные санкции против американских чиновников
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569865688_0:0:3078:1732_1036x0_80_0_0_330166cfbe0f5239804fbf96874d6f0c.jpg
РИА Новости

СМИ: Китай рассматривает ответные санкции против американских чиновников

08:27 14.05.2020 (обновлено: 09:35 14.05.2020)
15242
© AFP 2020 / Hector RetamalГлобус в парке в Ухане, Китай
Глобус в парке в Ухане, Китай
© AFP 2020 / Hector Retamal
Глобус в парке в Ухане, Китай. Архивное фото
ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Китай крайне недоволен позицией США по вопросу причастности Пекина к распространению COVID-19 и допускает введение ответных санкций, пишет газета Global Times со ссылкой на источники.
Ранее республиканец Линдси Грэм сообщил, что внес в сенат США законопроект "Об ответственности за COVID-19" о санкциях против КНР за распространение коронавируса. Документ предлагает ввести ограничения, если китайцы не предоставят полного отчета о возникновении вспышки заболевания. За него проголосовали еще восемь сенаторов-республиканцев.
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Пекин выразил решительный протест и назвал проект игнорирующим факты.

"Китай ответит не просто символически, он примет контрмеры, которые будут болезненными для них", — приводит слова аналитиков издание.

По данным Global Times, по меньшей мере четыре конгрессмена и две организации будут включены в санкционный список. Среди "кандидатов" на попадание под санкции фигурирует и генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт, который подал в суд на КНР, обвиняя страну в пандемии коронавируса.
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Законопроект Грэма

Внесенный в сенат США законопроект предлагает в течение двух месяцев подтвердить конгрессу, что КНР предоставила полный отчет по возникновению пандемии и закрыла все рынки, где вирус мог бы перекинуться с диких животных на людей.
Заодно Грэм требует освободить всех активистов, задержанных в Гонконге после начала пандемии.
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Перспективы законопроекта неясны.
Трамп критикует Китай и публично размышляет о том, как заставить Пекин "заплатить" за пандемию. При этом демократы, у которых большинство в палате представителей, не поддерживают идею введения санкций.
КНР все обвинения США в недостаточной прозрачности отвергает.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Линдси ГрэмДональд ТрампКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
Только за эти пару сотен лет они "сделали мир". А Китай только построил стену против себя пару тысяч лет назад и научился копировать)))
14 мая, 10:09
Andrey Ershov
28310053
Они уничтожают этот мир, а не делают, это я про США. А Китай вроде никого не уничтожал и не уничтожает на другом конце шарика.
14 мая, 10:18
Cho s
3200005
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