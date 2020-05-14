В Алтайском крае за сутки выявили 39 новых случаев коронавируса

НОВОСИБИРСК, 14 мая – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом за минувшие сутки в Алтайском крае оказалось почти равным количеству выписанных пациентов – 39 новых случаев на 34 выздоровевших, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"К 14 мая количество заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае увеличилось за прошедшие сутки на 39 новых случаев, а выписаны из клиник за это же время края 34 пациента", - говорится в сообщении.
Основное количество новых заболевших - в Барнауле – 20 человек, кроме этого, новые случаи зафиксированы в Бурлинском районе – пять, Павловском районе – четыре, Рубцовске – три, Новоалтайске – два, Табунском районе – два, в Косихинском, Краснощековском и Тюменцевском районах – по одному.
По данным оперативного штаба Алтайского края, общее количество заболевших в регионе – 809 человек, в том числе 105 детей. Выписаны 371 человек - 333 взрослых и 38 детей.
"Из 200 заболевших шахтеров Корбалихинского рудника на сегодня выписаны 124, продолжают лечение – 76", - отмечают власти.
На 14 мая в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 48 436 человек. Под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся 5755 человек, в том числе семь иностранных граждан, снято с меднаблюдения 11 893 человека.
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