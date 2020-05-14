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2020-05-14T09:18
https://ria.ru/20200514/1571412169.html
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
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РИА Новости

ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов

08:30 14.05.2020 (обновлено: 09:18 14.05.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВывоз отходов с контейнерной площадки на мусоросортировочный комплекс
Вывоз отходов с контейнерной площадки на мусоросортировочный комплекс
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Вывоз отходов с контейнерной площадки на мусоросортировочный комплекс . Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" договорились о создании 25 экологически чистых заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, говорится в сообщении ВЭБа.
"Общая стоимость проекта оценивается в 600 миллиардов рублей, предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ составляет порядка 200 миллиардов рублей", — указано в сообщении.
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Оператором программы выступит "Ростех", который разработает меры господдержки запуска и реализации проекта. "Росатом", в свою очередь, будет технологическим партнером, ВЭБ профинансирует проект.
"Строительство 25 современных предприятий по выработке энергии из отходов позволит предотвратить возникновение более 80 новых мусорных полигонов, закрыть 25 действующих и сохранить около 60 тысяч гектаров земель", — заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.
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Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев отметил, что корпорация уже является оператором обращения с промышленными отходами первого и второго класса опасности.
"ВЭБ.РФ готов выступить в качестве финансового партнера и по комплексной программе строительства 25 новых заводов в регионах России. Для нашей страны это станет серьезным шагом в построении комплексной системы по управлению отходами", — сообщил председатель ВЭБа Игорь Шувалов.
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На период строительства 25 заводов в регионах создадут около 25 000 тысяч новых рабочих мест. Реализация проекта создаст приток дополнительных инвестиций в российскую промышленность в размере 459 миллиардов рублей и позволит сформировать в России новую отрасль с высоким экспортным потенциалом.
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РоссияВЭБРостехГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Общество
Популярные комментарии
Нам пал травы запрещают делать (от клещей помогает), а сами мега вонючки строить будут. Кстати, еще 8 лет назад власти не менее успешно заворачивали частные инициативы по мусороперерабатывающим производствам.
14 мая, 09:22
Недиман Непетрович
6100115
Пал травы это идиотизм. Ничего не стоит обработать участок спецсредствами и тех же клещей месяца два не будет. А за пал травы я бы сажал лет на 5. Сколько потом надо потратить средств на тушение пожаров???
14 мая, 09:25
ДДДык Дык
1601004
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