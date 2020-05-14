ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов

Оператором программы выступит "Ростех", который разработает меры господдержки запуска и реализации проекта. "Росатом", в свою очередь, будет технологическим партнером, ВЭБ профинансирует проект.

Жители России производят 70 миллионов тонн мусора в год. Насколько эффективны и безопасны существующие методы утилизации отходов — в инфографике ria.ru

Мусорная угроза Жители России производят 70 миллионов тонн мусора в год. Насколько эффективны и безопасны существующие методы утилизации отходов — в инфографике ria.ru

На период строительства 25 заводов в регионах создадут около 25 000 тысяч новых рабочих мест. Реализация проекта создаст приток дополнительных инвестиций в российскую промышленность в размере 459 миллиардов рублей и позволит сформировать в России новую отрасль с высоким экспортным потенциалом.