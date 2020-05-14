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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-14T08:43
https://ria.ru/20200514/1571412139.html
Цены на нефть марки Brent выросли до 29,37 доллара за баррель
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365288_0:157:3084:1892_1036x0_80_0_0_ad53c05967093a16e29f25c1066a0745.jpg
РИА Новости

Цены на нефть марки Brent выросли до 29,37 доллара за баррель

08:43 14.05.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг утром растут на оптимизме вокруг неожиданного сокращения запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.56 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,62% - до 29,37 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,23%, до 25,62 доллара за баррель.
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Росту цен на нефть способствует снижение запасов нефти в США, однако рост ограничен опасениями, что потенциальная вторая волна пандемии коронавируса может снова вызвать новые ограничения и оказать влияние на спрос на топливо.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 мая, сократились на 0,7 миллиона баррелей до 531,5 миллиона баррелей, сообщило в среду управление энергетической информации минэнерго страны, в то время как аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали увеличение на 4,1 миллиона баррелей.
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"Коммерческие запасы нефти в США неожиданно сократились на прошлой неделе, добавляя все больше свидетельств того, что рынок нефти в США прошел худшее", - отметили аналитики Capital Economics, чье мнение приводит агентство.
Однако обеспокоенность по поводу возможной второй волны заболеваний коронавирусом сдерживает рост, в то время как в Южной Корее и Китае появились новые случаи заражения COVID-19 после смягчения карантинных мер.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьBrentСШАНефтьЭкономика
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