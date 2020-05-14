В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 14 мая - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 11 и 12 мая украинские силовики не нарушали режим тишины.
"За 13 мая со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь, используя миномет калибром 120 миллиметров, гранатометы и вооружение БМП по подконтрольному республике населенному пункту Желобок.
"Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется", дополнил собеседник агентства.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения