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2020-05-14T08:05
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В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
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РИА Новости

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков

08:05 14.05.2020
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© РИА Новости Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе . Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 мая - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 11 и 12 мая украинские силовики не нарушали режим тишины.
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"За 13 мая со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь, используя миномет калибром 120 миллиметров, гранатометы и вооружение БМП по подконтрольному республике населенному пункту Желобок.
"Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется", дополнил собеседник агентства.
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