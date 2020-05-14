На Чукотке перевели доплаты медикам, работающим с больными COVID-19

"Президентские выплаты поступили на территорию вовремя. Более того, 13 мая все федеральные выплаты были перечислены на личные счета медработников. В общей сложности по 415 Постановлению выплаты получили 45 медработников на сумму 3 миллиона 72 тысячи рублей и по 484 постановлению - выплаты стимулирующие - 41 медработник на сумму 2 миллиона 885 тысяч. Никаких задержек, 13 мая все получили эти выплаты", - сказала Ищенко, чей комментарий РИА Новости предоставили в правительстве региона.