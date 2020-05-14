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2020-05-14T07:58
https://ria.ru/20200514/1571411732.html
На Чукотке перевели доплаты медикам, работающим с больными COVID-19
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РИА Новости

На Чукотке перевели доплаты медикам, работающим с больными COVID-19

07:58 14.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач в отделении реанимации и интенсивной терапии
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 мая - РИА Новости. Власти Чукотки своевременно и полностью довели федеральные средства до медиков, работающих с больными коронавирусом, сообщила и.о. начальника департамента здравоохранения региона Надежда Ищенко.
В среду председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что до регионов доведено 27,5 миллиарда рублей на доплаты медикам, израсходовано лишь 4,5 миллиарда рублей. Он указал также, что на Чукотке и в Магадане к выплатам даже не приступили.
"Президентские выплаты поступили на территорию вовремя. Более того, 13 мая все федеральные выплаты были перечислены на личные счета медработников. В общей сложности по 415 Постановлению выплаты получили 45 медработников на сумму 3 миллиона 72 тысячи рублей и по 484 постановлению - выплаты стимулирующие - 41 медработник на сумму 2 миллиона 885 тысяч. Никаких задержек, 13 мая все получили эти выплаты", - сказала Ищенко, чей комментарий РИА Новости предоставили в правительстве региона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЧукоткаМагаданОбщество
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