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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T09:07
https://ria.ru/20200514/1571411695.html
В Приморье на границе с Китаем скопилось 360 машин
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РИА Новости

В Приморье на границе с Китаем скопилось 360 машин

07:57 14.05.2020 (обновлено: 09:07 14.05.2020)
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© Фото : пресс-служба ДВТУГрузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
© Фото : пресс-служба ДВТУ
ВЛАДИВОСТОК, 14 мая - РИА Новости. На границе с Китаем в Приморье скопились 360 машин, из-за карантинных мер по коронавирусу китайская сторона пропускает с российской территории не более двух транспортных средств в час, сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.
"Существенно изменился пропускной режим в автомобильных пунктах пропуска на российско-китайской границе. Китайская сторона ограничила пропуск транспортных средств в связи с проводимыми в КНР карантинными мероприятиями в отношении каждого транспортного средства", - говорится в сообщении.
Граница России и Китая на железнодорожном маршруте Маньчжурия - Сибирь
06:39
В профсоюзе сообщили о протесте водителей фур на границе с КНР
По словам начальника отделения организации функционирования пунктов пропуска и взаимодействия с контрольными органами Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Ирины Авдеевой, которые приводятся в сообщении, китайская сторона пропускает с российской территории не более двух транспортных средств в час, что стало причиной появления очередей перед пунктами пропуска.
Уссурийская таможня в апреле сообщала, что из-за ужесточения мер по борьбе с коронавирусом властями КНР перед российскими пунктами пропуска на границе с Китаем в Приморье образовались очереди из груженых и порожних грузовиков и прицепов, число выпущенных машин снизилось в четыре раза. Власти Приморья сообщали, что ведут переговоры с руководством провинций КНР по поводу разрешения ситуации на границе. Посол РФ в Китае Андрей Денисов сообщал, что дипмиссия знает о сложной ситуации на пограничных пунктах пропуска с КНР и пытается решить проблему. В среду председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов сообщал РИА Новости, что 300 большегрузов стоят на российской стороне пред пунктом пропуска с КНР в Приморье, водители готовы бастовать. По его словам, в день в КНР пропускают по 10 фур. Власти Приморья сообщили, что китайская сторона сократила пропуск грузовиков на несколько дней из-за выявленного у одного из российских водителей коронавируса.
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"Тринадцатого мая 2020 года через пункт пропуска Пограничный в Китай выехало 10 транспортных средств, через ДАПП Полтавка – 33, МАПП Краскино -21, МАПП Забайкальск – 27. При этом желающих выехать в КНР в разы больше. Так, в очереди перед МАПП Пограничный стоят 187 большегрузов, перед ДАПП Полтавка – 173 автомобиля", - говорится в сообщении. В ДВТУ уточняют, что "российские таможенники находятся на рабочих местах, готовы осуществлять таможенный контроль в обычном режиме".
Ранее сообщалось, что российские водители фур, застрявших перед пунктом пропуска с КНР в Приморье, в знак протеста решили на три дня не проезжать в Китай. Об этом сообщил РИА Новости председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ДенисовКитайПриморский крайОбщество
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