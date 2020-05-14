В Приморье на границе с Китаем скопилось 360 машин

"Тринадцатого мая 2020 года через пункт пропуска Пограничный в Китай выехало 10 транспортных средств, через ДАПП Полтавка – 33, МАПП Краскино -21, МАПП Забайкальск – 27. При этом желающих выехать в КНР в разы больше. Так, в очереди перед МАПП Пограничный стоят 187 большегрузов, перед ДАПП Полтавка – 173 автомобиля", - говорится в сообщении. В ДВТУ уточняют, что "российские таможенники находятся на рабочих местах, готовы осуществлять таможенный контроль в обычном режиме".