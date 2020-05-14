В Приморье на границе с Китаем скопилось 360 машин

"Существенно изменился пропускной режим в автомобильных пунктах пропуска на российско-китайской границе. Китайская сторона ограничила пропуск транспортных средств в связи с проводимыми в КНР карантинными мероприятиями в отношении каждого транспортного средства", - говорится в сообщении.
По словам начальника отделения организации функционирования пунктов пропуска и взаимодействия с контрольными органами Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Ирины Авдеевой, которые приводятся в сообщении, китайская сторона пропускает с российской территории не более двух транспортных средств в час, что стало причиной появления очередей перед пунктами пропуска.
Уссурийская таможня в апреле сообщала, что из-за ужесточения мер по борьбе с коронавирусом властями КНР перед российскими пунктами пропуска на границе с Китаем в Приморье образовались очереди из груженых и порожних грузовиков и прицепов, число выпущенных машин снизилось в четыре раза. Власти Приморья сообщали, что ведут переговоры с руководством провинций КНР по поводу разрешения ситуации на границе. Посол РФ в Китае Андрей Денисов сообщал, что дипмиссия знает о сложной ситуации на пограничных пунктах пропуска с КНР и пытается решить проблему. В среду председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов сообщал РИА Новости, что 300 большегрузов стоят на российской стороне пред пунктом пропуска с КНР в Приморье, водители готовы бастовать. По его словам, в день в КНР пропускают по 10 фур. Власти Приморья сообщили, что китайская сторона сократила пропуск грузовиков на несколько дней из-за выявленного у одного из российских водителей коронавируса.
"Тринадцатого мая 2020 года через пункт пропуска Пограничный в Китай выехало 10 транспортных средств, через ДАПП Полтавка – 33, МАПП Краскино -21, МАПП Забайкальск – 27. При этом желающих выехать в КНР в разы больше. Так, в очереди перед МАПП Пограничный стоят 187 большегрузов, перед ДАПП Полтавка – 173 автомобиля", - говорится в сообщении. В ДВТУ уточняют, что "российские таможенники находятся на рабочих местах, готовы осуществлять таможенный контроль в обычном режиме".
Ранее сообщалось, что российские водители фур, застрявших перед пунктом пропуска с КНР в Приморье, в знак протеста решили на три дня не проезжать в Китай. Об этом сообщил РИА Новости председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.
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