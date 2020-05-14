Число случаев COVID-19 в Киргизии возросло на 38 за сутки

По его словам, среди них шестеро - медработники. Выздоровели и были выписаны из стационаров 9 человек.

Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 1082, из которых 247 - медработники. Погибли 12 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 735 пациентов. За все время пандемии в республике проведено более 70 тысяч тестов на коронавирус.