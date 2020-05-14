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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T07:43
https://ria.ru/20200514/1571411424.html
Число случаев COVID-19 в Киргизии возросло на 38 за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/132735/48/1327354888_0:115:2201:1353_1036x0_80_0_0_c760963fc923c2ed3ca125b16b22e695.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Киргизии возросло на 38 за сутки

07:43 14.05.2020
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудница медицинской помощи в Бишкеке
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке. Архивное фото
БИШКЕК, 14 мая - РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии возросло на 38 за сутки, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 14 мая 2020 года по республике зарегистрировано 38 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
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По его словам, среди них шестеро - медработники. Выздоровели и были выписаны из стационаров 9 человек.
Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 1082, из которых 247 - медработники. Погибли 12 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 735 пациентов. За все время пандемии в республике проведено более 70 тысяч тестов на коронавирус.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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