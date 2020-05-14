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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T07:42
https://ria.ru/20200514/1571411386.html
В Кузбассе зафиксировали еще 14 случаев COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199812_0:176:3016:1873_1036x0_80_0_0_c5e326561030ed90c91d2ce2d4e721a5.jpg
РИА Новости

В Кузбассе зафиксировали еще 14 случаев COVID-19

07:42 14.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач в защитном костюме
Врач в защитном костюме
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач в защитном костюме. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 14 мая – РИА Новости. Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 14 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 14 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Пять пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 89 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 200 больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, восемь новых случаев заражения выявлено в Новокузнецке, два – в Кемерово, по одному в Калтане, Мысках, Прокопьевске и Ижморском районе. Среди новых выздоровевших – трое жителей поселка Краснобродский и двое из Анжеро-Судженска.
По данным на четверг, в Кузбассе выявлено 296 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 89 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 6682 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медик
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)НовокузнецкПрокопьевскКемеровская областьАнжеро-СудженскОбщество
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