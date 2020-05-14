В Кузбассе зафиксировали еще 14 случаев COVID-19

КЕМЕРОВО, 14 мая – РИА Новости. Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 14 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 14 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Пять пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 89 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 200 больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, восемь новых случаев заражения выявлено в Новокузнецке, два – в Кемерово, по одному в Калтане, Мысках, Прокопьевске и Ижморском районе. Среди новых выздоровевших – трое жителей поселка Краснобродский и двое из Анжеро-Судженска.
По данным на четверг, в Кузбассе выявлено 296 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 89 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 6682 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.