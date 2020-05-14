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2020-05-14T07:41
https://ria.ru/20200514/1571411355.html
Кинофестиваль стран АТР Pacific Meridian перенесли из-за коронавируса
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РИА Новости

Кинофестиваль стран АТР Pacific Meridian перенесли из-за коронавируса

07:41 14.05.2020
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© РИА Новости / Геннадий ШишкинКинофестиваль "Меридианы Тихого" во Владивостоке
Кинофестиваль Меридианы Тихого во Владивостоке
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Кинофестиваль "Меридианы Тихого" во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 мая - РИА Новости. Новые даты проведения 18-го Международного кинофестиваля стран АТР Pacific Meridian объявлены в Приморье, из-за коронавируса он состоится в октябре, сообщает оргкомитет фестиваля.
"В связи с текущей ситуацией в России и мире дирекция фестиваля приняла решение о переносе события на более поздний срок. Таким образом, фестиваль пройдёт с 10 по 16 октября 2020 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новые даты "являются оптимальными для обеспечения безопасности участников и зрителей". Команда фестиваля продолжает работу над будущим смотром и выражает надежду на скорейшее улучшение эпидемиологической обстановки, говорится в сообщении.
Pacific Meridian — международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, учрежденный в 2003 году. Он проходит ежегодно в начале осени во Владивостоке. Каждый год в кинофестивале принимают участие страны Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки. В оргкомитет фестиваля ежегодно приходит более 850 фильмов. Президентом 17-го Международного кинофестиваля стран АТР Pacific Meridian, который состоялся в сентябре 2019 года во Владивостоке, стал актер и режиссер Константин Хабенский.
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КультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Юго-Восточная АзияМеридианы ТихогоКонстантин ХабенскийЮжная АмерикаВладивосток
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