Эксперт рассказал, как проект "умного города" помог в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Своевременное развитие проектов "умный город" позволило контролировать и сдерживать распространение пандемии Своевременное развитие проектов "умный город" позволило контролировать и сдерживать распространение пандемии коронавируса (COVID-19) во многих регионах России, в частности отслеживать больных вирусом и контактирующих с ними, рассказал РИА Новости директор практики "Безопасный город" компании AT Consulting Антон Долгоновский.

Он отметил, что сейчас для борьбы с распространением COVID-19 в России активно используются элементы "безопасного" и "умного" города: комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД и камеры городского видеонаблюдения помогают отслеживать граждан, которые контактировали c носителями вируса или нарушают режим самоизоляции. Цифровые пропуска для перемещения по городу также являются элементом smart city.

Помимо них есть и другие ИТ-решения, которые применяют для борьбы с эпидемией, указал эксперт. Так, во многих регионах используются информационные системы для оперативного сбора данных о загрузке больниц и наличии свободных коек, информация о числе бригад скорой помощи, которые вышли "на линию" или остались на станции.

"Далее происходит проверка этих данных, прогнозирование и, как следствие, подготовка аналитиками мероприятий на ближайшие дни. Раньше для оперативного сбора такого количества информации необходим был колл-центр на 100-200 человек, теперь достаточно команды из 10-15 аналитиков", – рассказал он.

"Во многом благодаря наработкам этих двух программ сейчас удается контролировать и сдерживать распространение вируса не только в Москве Подмосковье , но и в регионах. Мы однозначно продолжим двигаться в этом направлении. Сложившаяся ситуация в долгосрочной перспективе даже может ускорить развитие этих концепций, потому что в итоге мы получим огромный информационно-цифровой опыт, который можно будет использовать во всех сферах экономики. При рецидиве подобной эпидемии мы будем лучше подготовлены – как сейчас более подготовлены азиатские страны, пережившие вспышки атипичной пневмонии и птичьего гриппа", – считает Долгоновский.