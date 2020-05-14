В Госдуме предложили дать скидку на ОСАГО потерявшим работу россиянам

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Российского союза автостраховщиков Игорю Юргенсону с просьбой предоставить скидку на ОСАГО россиянам, потерявшим работу из-за коронавирусной эпидемии. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария.
"Прошу вас рассмотреть возможность предоставления до конца 2020 года скидки в размере 50 процентов на оформление ОСАГО для граждан, которые официально получили статус безработных в период введения режима повышенной готовности", — написал Сухарев.
Депутат подчеркнул, что это может стать одной из мер поддержки семей, которые оказались в непростом финансовом положении.
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