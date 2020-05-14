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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T11:11
https://ria.ru/20200514/1571411071.html
В Госдуме предложили дать скидку на ОСАГО потерявшим работу россиянам
https://cdn25.img.ria.ru/images/149851/02/1498510284_0:119:3076:1849_1036x0_80_0_0_9b6dd366d69b0c35e5dad2b8973de160.jpg
РИА Новости

В Госдуме предложили дать скидку на ОСАГО потерявшим работу россиянам

07:28 14.05.2020 (обновлено: 11:11 14.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОформление полиса ОСАГО
Оформление полиса ОСАГО
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Оформление полиса ОСАГО. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Российского союза автостраховщиков Игорю Юргенсону с просьбой предоставить скидку на ОСАГО россиянам, потерявшим работу из-за коронавирусной эпидемии. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария.
"Прошу вас рассмотреть возможность предоставления до конца 2020 года скидки в размере 50 процентов на оформление ОСАГО для граждан, которые официально получили статус безработных в период введения режима повышенной готовности", — написал Сухарев.
Депутат подчеркнул, что это может стать одной из мер поддержки семей, которые оказались в непростом финансовом положении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Иван СухаревОСАГОАвтоИгорь ЮргенсГосдума РФОбщество
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