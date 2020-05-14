В Сирии ряд населенных пунктов получат гуманитарную помощь из России

ТАРТУС (Сирия), 14 мая – РИА Новости. Гуманитарный груз из России впервые отправили в сирийскую провинцию Хасеке, несколько десятков машин привезут туда боле 170 тонн груза, сообщил журналистам замначальника штаба материально-технического обеспечения группировки войск Вооруженных Сил РФ в Сирии полковник Максим Герасимов.
"Сегодня в порту Тартус производится погрузка гуманитарного груза объемом более 170 тонн на автомобильный транспорт с последующей доставкой в три отдела Центра по примирению враждующих сторон в Заевфратье. Маршрут автомобильной колонны составляет более полутора тысяч километров в одну сторону", - сказал Герасимов.
Колонна грузовиков развезет груз в три населенных пункта, где гуманитарную помощь через представителей российского Центра по примирению враждующих сторон передадут местной администрации, а она уже распределит её среди местных жителей.
На протяжении маршрута охранять гуманитарный конвой будут подразделение военной полиции, армейская авиация. Районы, по которым будут двигаться грузовики, сначала будут осматривать с помощью беспилотников.
Ранее российский контейнеровоз "Спарта-2" привез в сирийский порт Тартус почти 850 тонн гуманитарной помощи - 53 контейнера с рисом, крупой, консервами, чаем, и даже со сгущённым молоком. Колонны с гуманитарной помощью военные решили развести по Сирии в максимально короткие сроки в честь особого повода – 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Первая колонна из семи машин с более чем 60 тоннами груза отправилась в населенный пункт Хатла в провинции Дейр-эз-Зор.