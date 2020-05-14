В Сирии ряд населенных пунктов получат гуманитарную помощь из России

"Сегодня в порту Тартус производится погрузка гуманитарного груза объемом более 170 тонн на автомобильный транспорт с последующей доставкой в три отдела Центра по примирению враждующих сторон в Заевфратье. Маршрут автомобильной колонны составляет более полутора тысяч километров в одну сторону", - сказал Герасимов.