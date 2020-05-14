Источник: йеменские сепаратисты заняли ряд позиций в провинции Абьян

Ранее в апреле Переходный совет Южного Йемена заявил, что вводит самоуправление в южных провинциях страны, объявил в них чрезвычайное положение и обвинил правительство Йемена в невыполнении Эр-Риядского соглашения. В свою очередь йеменское правительство обвинило Переходный совет Южного Йемена в дестабилизации обстановки на юге страны. Сообщалось о столкновениях между правительственными войсками и силами сепаратистов в провинции Абьян.