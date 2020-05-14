Источник: йеменские сепаратисты заняли ряд позиций в провинции Абьян

КАИР, 14 мая - РИА Новости. Силы Переходного совета Южного Йемена установили контроль над рядом позиций в провинции Абьян на юге Йемена, заявил РИА Новости йеменский военный источник.
Ранее в апреле Переходный совет Южного Йемена заявил, что вводит самоуправление в южных провинциях страны, объявил в них чрезвычайное положение и обвинил правительство Йемена в невыполнении Эр-Риядского соглашения. В свою очередь йеменское правительство обвинило Переходный совет Южного Йемена в дестабилизации обстановки на юге страны. Сообщалось о столкновениях между правительственными войсками и силами сепаратистов в провинции Абьян.
По словам источника, сепаратисты юга атаковали йеменскую армию в районе Аш-Шейх Салем к востоку от города Зинджибар, после чего ряд позиций перешел под их контроль.
Источник добавил, что в результате столкновений с обеих сторон шесть человек погибли, 15 получили ранения.
Сепаратисты создали Переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди.
В ноябре 2019 года международно признанное правительство Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена подписали в Эр-Рияде мирное соглашение о прекращении военного противостояния. Подписание прошло в присутствии наследных принцев Саудовской Аравии и Абу-Даби Мухаммеда бен Сальмана и Мухаммеда бен Зеида, а также президента Йемена. Соглашение, в частности, предусматривает передачу захваченных сепаратистами на юге страны военных объектов и госучреждений в руки правительства.
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