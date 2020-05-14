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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T07:07
https://ria.ru/20200514/1571410829.html
В регионы должны поставить 6711 аппаратов ИВЛ "Авента-М"
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571377302_0:0:3071:1727_1036x0_80_0_0_a21422ce2bc02813ea05a8b7b5c3e4de.jpg
РИА Новости

В регионы должны поставить 6711 аппаратов ИВЛ "Авента-М"

07:07 14.05.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкРазгрузка аппаратов искусственной вентиляции легких "Авенте-М"
Разгрузка аппаратов искусственной вентиляции легких Авенте-М
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Разгрузка аппаратов искусственной вентиляции легких "Авенте-М". Архивное фото
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) по заключенному с Минпромторгом РФ контракту должен поставить в российские регионы 6711 аппаратов ИВЛ "Авента-М" в течение 2020 года, следует из анализа данных портала госзакупок, с которыми ознакомились РИА Новости.
Согласно документации, министерство промышленности и торговли РФ 15 апреля заключило контракт с КРЭТ на поставку медицинской техники. Общая цена контракта – 7,5 миллиарда рублей. Всего планируется закупить 6711 аппаратов ИВЛ "Авента-М", с фиксированной ценой 1,1 миллиона рублей за штуку, и пять аппаратов экстрапоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) LifeStream ECMO или Maquet по цене 10 миллионов рублей за штуку.
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
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Техника предназначена для медицинских организаций регионального и федерального уровня. Список организаций не прилагается.
Согласно графику ежемесячных возможных объемов поставки, заказчик ожидает аппараты ИВЛ с апреля по декабрь, а аппараты ЭКМО – с августа по декабрь.
В списке закупочной документации приводится распоряжение правительства РФ о признании КРЭТ единственным исполнителем осуществляемых Минпромторгом России в 2020 году закупок аппаратов ИВЛ и ЭКМО.
Аппараты искусственной вентиляции легких "Авента" производит АО "Уральский приборостроительный завод" (УПЗ, Свердловская область, входит в КРЭТ). Они поставляются на рынок с 2012 года.
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Пожары в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных коронавирусом, произошли 9 и 12 мая соответственно. В первом случае погибла одна пациентка, во втором – пять пациентов. После этого Росздравнадзор решил проверить качество и безопасность аппаратов ИВЛ, применяемых в этих больницах. Установлено, что больницы использовали аппараты "Авента-М", в среду Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов, произведенных с 1 апреля 2020 года.
В пресс-службе КРЭТ ранее заявляли РИА Новости, что аппараты ИВЛ под маркой "Авента", использовавшиеся в петербургской и московской больницах, где произошли пожары, поставляются в медучреждения с 2012 года, они прошли тестирование под высокой нагрузкой и нареканий к их безопасности не было.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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