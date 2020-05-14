В Китае дали рекомендации по открытию кинотеатров

ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. После возобновления работы кинотеатров, которые закрыты из-за эпидемии коронавируса, в кино рекомендуется ходить по одному, меньше разговаривать в зале, а при рассадке посетителей необходимо соблюдать дистанцию в один метр, заявил руководитель отдела окружающей среды Центра по контролю и профилактике заболеваний После возобновления работы кинотеатров, которые закрыты из-за эпидемии коронавируса, в кино рекомендуется ходить по одному, меньше разговаривать в зале, а при рассадке посетителей необходимо соблюдать дистанцию в один метр, заявил руководитель отдела окружающей среды Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Ши Сяомин.

По словам эксперта, в районах с высоким и среднем уровнем эпидемиологической угрозы при решении о возобновлении работы кинотеатров необходимо руководствоваться местными правилами, однако пока там рекомендуется повременить с доступом в этому виду досуга. Что касается районов со средним и низким уровнем эпидемиологической угрозы, то кинотеатры могут возобновить работу, но с соблюдением определенных рекомендаций.

В частности, перед возобновлением работы кинотеатры должны запастись необходимыми защитными средствами, выработать план реагирования в случае экстренной ситуации.

Заведения должны создать онлайн-канал по покупке и бронированию билетов, рекомендовать зрителями приобретать билеты бесконтактным способом, ограничивать поток посетителей и по мере возможности рассаживать так, чтобы была соблюдена дистанция в 1 метр.

Кроме того, кинотеатры должны поддерживать чистоту, а также усилить вентиляцию помещений, сотрудники кинотеатров должны принимать меры индивидуальной защиты.

Эксперты советуют покупать билеты в интернете или на месте, но бесконтактным способом посредством сканирования, избегать непосредственного прикосновениями руками к общественному оборудованию кинотеатров, в особенности обращать внимание на гигиену рук, носить с собой медицинскую маску, сократить совместные с друзьями походы в кино, рекомендуется ходить в кино одному или с членами семьи.

В зале не рекомендуется общаться слишком много, кроме того эксперты советуют свести к минимуму групповые обсуждения и беседы внутри помещения.